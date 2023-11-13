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Türkiye ile Yunanistan arasında iletişim noktası mekanizması kurulacak - Son Dakika

Türkiye ile Yunanistan arasında iletişim noktası mekanizması kurulacak

13.11.2023 20:21  - Güncelleme: 20:52

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yunanistan Savunma Bakanı Danışmanı Büyükelçi Haris Lalacos'u kabul etti. Türk ve Yunan heyetleri arasında gerçekleştirilen Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı'nda iki ülke arasında iletişim noktası mekanizması kurulması kararlaştırıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve Yunan heyetleri arasında Ankara'da gerçekleştirilen Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı'nda iki ülke arasında iletişim noktası mekanizması kurulmasına karar verildiğini açıkladı.

BAKAN GÜLER, YUNAN HEYETİ AĞIRLADI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yunanistan Savunma Bakanı Danışmanı Büyükelçi Haris Lalacos ve beraberindeki heyeti kabul etti. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Güler, Lalacos ve beraberindeki heyetle Milli Savunma Bakanlığı'nda görüştü.

GÜVEN ARTIRICI ÖNLEMLER TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Türkiye ve Yunanistan heyetleri arasındaki dördüncü tur askeri Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı bakanlıkta gerçekleştirildi. Toplantıda Türkiye ve Yunanistan arasında iletişim noktası mekanizması kurulması kararlaştırıldı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Türk ve Yunan heyetleri arasında Güven Arttırıcı Önlemler (GAÖ) toplantısının yeni turu 13 Kasım 2023 tarihinde gerçekleşmiştir. Toplantı Ankara'da Türkiye Cumhuriyeti Millî Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde yapılmıştır. Her iki heyet de büyükelçiler ve yüksek rütbeli askerler ile sivil yetkililerden oluşmuştur.

İLETİŞİM NOKTASI MEKANİZMASI KURULACAK

Toplantıda her iki taraf, yetkili makam onayını müteakip önceden mutabık kalınan GAÖ'lerin 2024 yılı boyunca yeniden hayata geçirilmesi ve uygulanması konusunda anlaşmaya varmıştır. Söz konusu toplantı olumlu bir havada gerçekleşmiştir. Her iki taraf ayrıca temasta kalmak ve üzerinde mutabık kalınan GAÖ'lerin uygulanmasını kolaylaştırmak amacıyla bir İletişim Noktası (Point of Contact) Mekanizması kurmaya karar vermiştir. Bir sonraki toplantı Yunanistan'ın ev sahipliğinde gerçekleşecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

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SON DAKİKA: Türkiye ile Yunanistan arasında iletişim noktası mekanizması kurulacak - Son Dakika
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