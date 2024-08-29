Türkiye, Iraklı vatandaşlara vize serbestisi tanıdı

Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararına göre, Türkiye'ye seyahat etmek isteyen Irak vatandaşlarına vize muafiyeti getirildi.

1 EYLÜL 2024'TEN İTİBAREN GEÇERLİ

Bu düzenlemeye göre, 15 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük Irak vatandaşları 1 Eylül 2024 itibarıyla Türkiye'ye vizesiz olarak giriş yapabilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanan kararda, "Irak Cumhuriyeti'nin 15 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük, umuma mahsus pasaport sahibi vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde en fazla 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde, 1 Eylül 2024 tarihinden itibaren vize muafiyeti sağlanmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.