Türkiye, Iraklı vatandaşlara vize serbestisi tanıdı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Türkiye, Iraklı vatandaşlara vize serbestisi tanıdı

Türkiye, Iraklı vatandaşlara vize serbestisi tanıdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararıyla, Türkiye'ye seyahat etmek isteyen Irak vatandaşları için vize muafiyeti uygulamasına geçildi. 15 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük Irak vatandaşlarına 1 Eylül 2024 itibarıyla Türkiye'ye vizesiz giriş hakkı tanındı.

29.08.2024 07:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararına göre, Türkiye'ye seyahat etmek isteyen Irak vatandaşlarına vize muafiyeti getirildi.

1 EYLÜL 2024'TEN İTİBAREN GEÇERLİ

Bu düzenlemeye göre, 15 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük Irak vatandaşları 1 Eylül 2024 itibarıyla Türkiye'ye vizesiz olarak giriş yapabilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanan kararda, "Irak Cumhuriyeti'nin 15 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük, umuma mahsus pasaport sahibi vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde en fazla 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde, 1 Eylül 2024 tarihinden itibaren vize muafiyeti sağlanmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Dünya, Eylül, Vize, Irak, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Türkiye, Iraklı vatandaşlara vize serbestisi tanıdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • İsmail Akyürek: Zaten Irak Suriye Afganistan serbest değil mi herkes sınırdan rahat rahat girip çıkıyor saçma bir karar olmuş bence 48 6 Yanıtla
  • YoH null: Bana göre zarar dan başka bisi değil 39 6 Yanıtla
  • Naz Tuscu: inşallah gelen geri dönmeyi unutulmaz 36 3 Yanıtla
  • AKN OGZ: Zaten sınırdan kafalarına göre girip çıkıyorlar 30 3 Yanıtla
  • ismail engin oruncak: Yol geçen hanı. 19 3 Yanıtla
  • Serkan Karakaş: 15 yaşından küçük çocuk tek başına mı gelecek ? 14 3 Yanıtla
  • Uğur BOZKURT: Doldur, Bu ülke muz cumhuriyeti ne döndü zaten... 13 1 Yanıtla
  • Sezo runay: Çıkın çıkın gelin 10 2 Yanıtla
  • Mehmetali Karatay: Ne şamın şekeri nede arbın yüzü 10 1 Yanıtla
  • Gürhan AKSOY: Ülkemize gelirken çok zorlanıyorlardı(!), isabetli olmuş... 6 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

09:03 İstanbul Küçükçekmece’de metrobüs kazası Yaralılar var İstanbul Küçükçekmece'de metrobüs kazası! Yaralılar var
07:55 Türkiye, Iraklı vatandaşlara vize serbestisi tanıdı Türkiye, Iraklı vatandaşlara vize serbestisi tanıdı
07:50 Ferdi Tayfur, kızı Tuğçe Tayfur’a soyadını kullanmaması için resti çekti Ferdi Tayfur, kızı Tuğçe Tayfur'a soyadını kullanmaması için resti çekti
00:17 Kılıçdaroğlu hakkında suçu ve suçluyu övme suçundan iddianame hazırlandı Kılıçdaroğlu hakkında suçu ve suçluyu övme suçundan iddianame hazırlandı
20:34 Suriye’de hangi ülkeye ait olduğu bilinmeyen savaş uçağı düştü Suriye'de hangi ülkeye ait olduğu bilinmeyen savaş uçağı düştü
15:19 Herkes Batshuayi’nin Şampiyonlar Ligi sözlerini konuşuyor Herkes Batshuayi'nin Şampiyonlar Ligi sözlerini konuşuyor
15:11 Senem’in katilinin internette cevabını aradığı soru şoke etti: Eşimin kusurlu olması için... Senem'in katilinin internette cevabını aradığı soru şoke etti: Eşimin kusurlu olması için...
15:02 Türkiye’nin normalleşmek için Suriye’ye 4 şartı var Türkiye'nin normalleşmek için Suriye'ye 4 şartı var
14:58 61 yaşındaki oyuncu Demi Moore, Interview dergisinin Eylül sayısı için cesur pozlar verdi 61 yaşındaki oyuncu Demi Moore, Interview dergisinin Eylül sayısı için cesur pozlar verdi
14:35 İsrailli rehinelerin aileleri gemileri yaktı Gazze’ye gitmek için yola çıktılar İsrailli rehinelerin aileleri gemileri yaktı! Gazze'ye gitmek için yola çıktılar
14:26 Muazzez Ersoy, sütyensiz sahne tarzıyla ağızları açık bıraktı Muazzez Ersoy, sütyensiz sahne tarzıyla ağızları açık bıraktı
14:24 İspanya’da polis botu, Afrikalı göçmenleri taşıyan tekneyi ezdi İspanya'da polis botu, Afrikalı göçmenleri taşıyan tekneyi ezdi
14:17 Taksici, aracına aldığı hemşireyi böyle taciz etti Taksici, aracına aldığı hemşireyi böyle taciz etti
14:09 Polis memuru, çocukların gözü önünde kendisine saldıran köpeği öldürdü Polis memuru, çocukların gözü önünde kendisine saldıran köpeği öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2024 09:20:19. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye, Iraklı vatandaşlara vize serbestisi tanıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement