Türkiye korkusu bunu da yaptırdı! Miçotakis ülkenin varını yoğunu harcıyor

Dünya

Yunanistan, Türkiye'nin askeri gelişmelerini dikkatle izleyerek silahlanma konusunda agresif adımlar atmaya başladı.

Ekonomik zorluklara rağmen, Başbakan Kiryakos Miçotakis, ülkenin savunma kapasitesini artırmak için 28 milyar avroluk bir silahlanma paketini hayata geçirdi. Bu adım, Türkiye'nin Tayfun füzesi, KAAN hava aracının uçuşu, Kızılelma İHA, TCG Anadolu gemisi, Çelik Kubbe hava savunma sistemi ve 31 savaş gemisinin inşasının bir panik havası yaratmasından kaynaklandığı belirtildi.

"TÜRKİYE'NİN HAMLELERİ VAROLUŞSAL BİR TEHDİT"

Türkiye gazetesinden Yeşim Erarslan'ın haberine göre; Yunan hükümeti, 2025-2037 yılları arasında 25-28 milyar avro tutarında yeni bir silahlanma programını hayata geçirmek için kolları sıvadı. Miçotakis yönetimi, Türkiye'nin hızla gelişen savunma projelerini "varoluşsal bir tehdit" olarak nitelendirerek ABD'den 20 ila 40 adet F-35 savaş uçağı almak için anlaşma yaptı.

İSRAİL'DEN DE SAVUNMA SİSTEMİ ALACAKLAR

Yunanistan, Fransa ve Almanya'dan yeni fırkateynler, ABD'den Island tipi devriye gemileri ve İsrail'den, füze ve İHA'lara karşı kullanılan "Demir Kubbe" benzeri hava savunma sistemleri almayı da planlıyor. Ayrıca mevcut F-16'lar ve fırkateynler için modernizasyon çalışmalarına da hız verileceği bildirildi.

"MÜHİMMAT EKSİKLİĞİ"

Savunma Uzmanı Turan Oğuz, Yunanistan'ın savunma programını değerlendirirken, alınan platformların önemli olsa da mühimmat eksikliklerinin büyük bir sorun teşkil ettiğini belirtti. Oğuz, Yunanistan'ın 24 Rafale savaş uçağı aldığını ancak yalnızca 36 Meteor füzesi siparişi verdiğini, yeni füze alımları yapmadığını vurguladı. Bu eksiklik, Yunanistan'ın büyük bir mühimmat açığına sahip olduğunu ortaya koyuyor. Silahlar alındığı takdirde, bu mühimmatları temin etmenin de önemli bir maliyet oluşturacağına dikkat çekti. Ayrıca, silah sistemleri olmadan mühimmat eksikliği, Yunanistan'ın savunma gücünü sınırlayabilir.