Türkiye\'nin Halep Başkonsolosluğu, 13 yıl sonra hizmete açıldı

Dünya

61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi ve Beşar Esad'ın ülkeden kaçmasının ardından Türkiye ve Suriye arasında yeni dönem başladı. Diplomatik ilişkiler normale dönerken, Türkiye ve Suriye arasında yeni gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor.

HALEP BAŞKONSOLOSLUĞU, 13 YIL SONRA YENİDEN AÇILDI

Yaşanan normalleşme sürecinde Suriye'nin ikinci büyük kenti Halep'teki Türkiye Başkonsolosluğu, 13 yıl sonra yeniden faaliyete geçti. Türkiye'nin Halep Başkonsolosluğu'nda, vize ve pasaport işlemleri yapılacak. Başkonsolosluk, Suriye'deki iç savaş nedeniyle 2012'nin Temmuz ayında hizmet vermeyi durdurmuştu.

ŞAM BÜYÜKELÇİLİĞİ DE 14 ARALIK'TA AÇILMIŞTI

Suriye'de Esad rejiminin 8 Aralık'ta devrilmesinin ardından, 12 Aralık'ta Şam Maslahatgüzarı olarak Burhan Köroğlu atanmıştı. Şam Büyükelçiliği de 14 Aralık'ta açılmıştı.

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu, 10 Ocak'ta Halep'teki Başkonsolosluk binasını ziyaret etmişti. Köroğlu, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, "Başkonsolosluk için Ankara'da yeni bir ekip oluşturuluyor. Süreçlerimiz dolayısıyla biraz vakit alıyor. İkinci olarak içeride tadilatlar yapmamız gerekiyor, onunla ilgili teknik rapor hazırlandı. Birkaç güne kadar bir heyet gelip tadilat gerçekleştirecek" ifadelerini kullanmıştı.