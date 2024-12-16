Türkiye\'nin İdlib\'deki kritik rolü: 4 milyon Suriyeli\'nin koruyucusu

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Türk Dünyası Derneği Genel Başkanı Halit Kanak, Haberler.com stüdyosunda Abdurrahman Yazıcı'nın konuğu oldu. Suriye politikası ve bölgedeki gelişmeleri değerlendiren Kanak, Türkiye'nin İdlib'te sıkışan 4 milyon Suriyelinin korunmasında üstlendiği kritik role dikkat çekti. "Devletimiz Suriye konusunda başından beri dirayetli adımlar attı" diyen Kanak, bu sürecin hem insani hem de stratejik açıdan bölgesel dengeleri koruduğunu vurguladı.

TARİHİ BAĞLAR VE TÜRKMENLERİN MÜCADELESİ

Kanak, Suriye'nin tarihi geçmişine de değinerek, Türklerin 1000 yılı aşkın süredir bölgede yaşadığına işaret etti. "Arap ve Türk toplulukları 642 yılında komşu oldu" diyerek tarihten gelen bağların önemini hatırlatan Kanak, özellikle baskıcı Baas rejiminden en çok Türkmenlerin etkilendiğini ifade etti.

"TÜRKİYE KÜRESEL BİR GÜÇ"

Türkiye'nin bölgesel bir güç olmaktan çıkarak küresel bir güç haline geldiğini söyleyen Kanak, Misak-ı Milli sınırlarına kavuşma idealinin hala güçlü bir şekilde korunduğunu belirtti. Suriye'de yaşanan süreçlere dair kapsamlı bir bakış sunan Kanak, "Şu anda Suriye'de bir vatandaş çıkıp da 'Fransa nerede?' diye sormaz" diyerek Türkiye'nin bölgedeki etkisini vurguladı.