Türkiye'nin olası yeni harekatı öncesi Esed'in askerleri Türkiye sınırına konuşlandı! Ellerinde bayraklarla geldiler - Son Dakika
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Türkiye'nin olası yeni harekatı öncesi Esed'in askerleri Türkiye sınırına konuşlandı! Ellerinde bayraklarla geldiler

22.07.2022 08:56
Türkiye'nin olası yeni harekatı öncesi Esed'in askerleri Türkiye sınırına konuşlandı! Ellerinde bayraklarla geldiler

Türkiye'nin Suriye'ye yönelik yeni bir harekat için hazırlıklar yapması bölgede ciddi bir hareketlilik yaşanmasına neden oldu. Omurgasını terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye dayandıran Suriye Demokratik Güçleri'ne destek kararı alan Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'in askerleri ellerinde bayraklarla Fırat'ın doğusunda Türkiye sınırına yakın bir bölgede konuşlandı.

Kaosun ve şiddetin on yılı aşkın bir süredir devam ettiği Suriye'de hareketlilik sürüyor. Ankara'nın Suriye'nin kuzeyine bir askeri operasyon hazırlığı içinde olması terör örgütleriyle el ele yürüme kararı alan Suriye lideri Beşşar Esed'i harekete geçirdi.

TERÖR ÖRGÜTLERİ ESED İLE İŞBİRLİĞİ BAŞLATTI

Omurgasını terör örgütü PKK/PYD/ YPG'nin oluşturduğu ve sırtını ABD'ye yaslayan Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile işbirliği yapma kararı alan Esed'e bağlı askerler Türkiye sınırının yakınlarına konuşlandı. İngiliz haber ajansı Reuters, Suriyeli askerlerin ellerinde Suriye bayraklarıyla sınıra yakın bölgeye konuşlandığını fotoğraflarla gözler önüne serdi.

Türkiye'nin olası yeni harekatı öncesi Esed'in askerleri Türkiye sınırına konuşlandı! Ellerinde bayraklarla geldiler
Reuters'ın yayınladığı fotoğraflarda Türkiye sınırına askerlerin yanı sıra ağır silahların da gönderildiği fark edildi.

"FIRAT'IN DOĞUSUNDA KONUŞLANDIK, BURASI TÜRKİYE SINIRINA PARALEL"

Suriye ordusundan Ali el-Nasır isimli bir yüzbaşı " Fırat'ın doğusunda konuşlandık ve burası Türkiye sınırına paralel" dedi. Sözcü'de yer alan habere göre yıllardır Esed yönetimiyle karşı karşıya olan SDG, son dönemde Türkiye'ye karşı ortaklık yapma kararı almıştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, OPERASYON SİNYALİNİ TEKRARLADI

Öte yandan bölgede Rus helikopterlerinin de devriye gezdiği aktarıldı. Bu hafta İran'ın başkenti Tahran'da Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüşmüştü. Erdoğan bu görüşme sonrasında güvenlik tehdidi sebebiyle Suriye'ye bir operasyonun gündemde olduğunu vurgulamıştı. Mayıs ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan, omurgasını terör örgütlerinin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'ni bölgeden uzaklaştırmak için yeni bir askeri operasyon yapılacağının sinyalini vermişti. Ankara, Türkiye-Suriye sınırında 30 kilometrelik bir güvenli bölge oluşturmayı ve Türkiye'deki Suriyeli mültecileri taşımayı planlıyor.

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Son Dakika Dünya Türkiye'nin olası yeni harekatı öncesi Esed'in askerleri Türkiye sınırına konuşlandı! Ellerinde bayraklarla geldiler - Son Dakika


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