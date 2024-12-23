Türkiye'nin Şam'da askeri üs kuracağı iddia edildi - Son Dakika
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Dünya

Türkiye'nin Şam'da askeri üs kuracağı iddia edildi

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Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından Türkiye diplomatik temaslarını sıklaştırırken; Türkiye'nin Şam'da askeri bir üs kuracağını iddia edildi.

23.12.2024 22:35  Güncelleme: 23:08
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Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Şam ziyaretini takip eden dikkat çekici bir iddia öne sürüldü.

"ŞAM'A ASKERİ ÜS KURULACAK"

TV100 ekranlarında yayınlanan tartışma programında gazeteci Sinan Burhan, Türkiye'nin Şam'da askeri bir üs kuracağını öne sürdü. İddiasını aldığı kulis bilgilerine dayandıran Burhan, " Ankara'da konuşulan bir bilgi var. Türkiye'nin, Şam yönetimi ile bir askeri iş birliği anlaşması ikinci olarak Akdeniz'de Libya'daki gibi bir anlaşma üçüncüsü Şam'da askeri üs kurma dört Tartus'ta deniz üssü kurması gündemde" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Suriye'nin başkenti Şam'da yeni yönetimin lideri Ahmed Eş Şara ile görüşen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan açıklamalarda bulunarak; "Türkiye olarak tarihin doğru tarafında olmanın gururunu yaşıyoruz. Daha güzel günler bizi bekliyor. Bundan sonraki süreçte Suriye'nin geleceğini Suriyeliler belirleyecek" ifadelerini kullandı.

Öte yandan MİT Başkanı İbrahim Kalın da geçtiğimiz haftalarda Şam'a giderek temaslarda bulunmuştu.

Türkiye\'nin Şam\'da askeri üs kuracağı iddia edildi

Güvenlik, Politika, Türkiye, Suriye, Dünya, Şam, Son Dakika

Son Dakika Dünya Türkiye'nin Şam'da askeri üs kuracağı iddia edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Johny Guitar:
    Allah mübarek eylesin 38 3 Yanıtla
  • Yakup İnce:
    Türk'ün devri başlıyor.... Türk düşmanları izlemede kalın 32 1 Yanıtla
  • Mert TÜRKOĞLU:
    Çelik Kubbe ile korunması lağzım Suriyeli dindaş kardeşlerimiz . Kıblemiz tarihimiz bir .. 21 0 Yanıtla
  • monşer null:
    Gazi Olma Zamanı 4 0 Yanıtla
  • monşer null:
    Devlet Arkanızda Zulümler 4 0 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    Osmanlı'nın ayak sesleri 0 0 Yanıtla
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