Türkiye\'nin Şam\'da askeri üs kuracağı iddia edildi

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Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Şam ziyaretini takip eden dikkat çekici bir iddia öne sürüldü.

"ŞAM'A ASKERİ ÜS KURULACAK"

TV100 ekranlarında yayınlanan tartışma programında gazeteci Sinan Burhan, Türkiye'nin Şam'da askeri bir üs kuracağını öne sürdü. İddiasını aldığı kulis bilgilerine dayandıran Burhan, " Ankara'da konuşulan bir bilgi var. Türkiye'nin, Şam yönetimi ile bir askeri iş birliği anlaşması ikinci olarak Akdeniz'de Libya'daki gibi bir anlaşma üçüncüsü Şam'da askeri üs kurma dört Tartus'ta deniz üssü kurması gündemde" ifadelerini kullandı.