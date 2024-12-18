Türkiye'nin satın alacağı Eurofighter savaş uçakları, Ankara'ya iniş yaptı - Son Dakika
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Dünya

Türkiye'nin satın alacağı Eurofighter savaş uçakları, Ankara'ya iniş yaptı

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Türkiye'nin satın almak için görüşmelerde bulunduğu ve Katar'da tatbikata katılan İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait 2 Eurofighter tipi savaş uçağı, Ankara'da Mürted Hava Meydan Komutanlığı'na iniş yaptı. Uçakların Türk yetkililer tarafından inceleneceği açıklandı.

18.12.2024 14:17  Güncelleme: 14:42
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Türkiye'nin satın almak için talepte bulunduğu, Avrupa yapımı çok amaçlı, 4.5 nesil çift motorlu Eurofighter Typhoon savaş uçağı, Ankara'da Mürted Hava Meydan Komutanlığı'na iniş yaptı.

TÜRK YETKİLİLER TARAFINDAN İNCELENECEK

Katar'da Ferocious Falcon V Tatbikatı'na katılan İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait iki Eurofighter, gerçekleştirdiği inişin ardından Türk yetkililer tarafından incelenecek. İki Eurofighter'a inişi sırasında 2 adet F-16 savaş uçağı eşlik etti.

Türkiye'nin satın alacağı Eurofighter savaş uçakları, Ankara'ya iniş yaptı

BAKAN GÜLER DUYURMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde medya temsilcileri ile bir araya gelen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Eurofighter konusunda da görüşmeler olumlu şekilde sürüyor.

Türkiye'nin satın alacağı Eurofighter savaş uçakları, Ankara'ya iniş yaptı

Katar'da tatbikata katılan Birleşik Krallık'a ait 2 adet Eurofighter, 18 Aralık'ta Ankara'ya gelecek ve uçakları görme fırsatı bulacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye'nin satın alacağı Eurofighter savaş uçakları, Ankara'ya iniş yaptı
Türkiye\'nin satın alacağı Eurofighter savaş uçakları, Ankara\'ya iniş yaptı

İngiltere, Türkiye, Güncel, Ankara, Katar, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Türkiye'nin satın alacağı Eurofighter savaş uçakları, Ankara'ya iniş yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (50)

  • Muhafazakar Milliyetçi:
    Sayın cumhurbaşkanım ortalığı kasıp kavurdun, Allah senden razı olsun. Özgür Özel istifa, CHP istifa! 303 356 Yanıtla
  • Sinan Civan:
    iki tane uçak ? anlamadım o kadar reklam yaptık uçak ureticegiz diye hala dışardan F35 Eurofighter vs... anlamadım 218 184 Yanıtla
  • Recep Güçlü:
    kralımızın uçağıda alındı 88 184 Yanıtla
  • Fatih IŞIKLI:
    çok güzel bir hamle hem savunma için hem yeni milli uçağımız için büyük katkı sağlayacaktır 173 84 Yanıtla
  • Kenann Sırmal:
    Öncelikle hayırlı olsun, Ancak hani biz kendi uçağımızı, füzemizi yapiyorduk, niye bu İngiliz'in ikinci el uçaklarını satın alıyoruz anlamadım 164 84 Yanıtla
  • harry can:
    Siz çok. Büyük bir adamsınız sayın cumhurbaşkanım 91 146 Yanıtla
  • eware shler:
    Bop başkanına diğer tabirle (lawrence) a hediyeler... 117 85 Yanıtla
  • Ahmet Kurtoğlu:
    hayırlı olsun bize 100 50 Yanıtla
  • Murat Derin:
    uçan tenekeler . 53 58 Yanıtla
  • Mehmet Ergüven:
    İngilizlerin uçakkarı kendi isteği ile geldiyse Selçuk kardeşim biraz çalışacak demektir ?????????? 49 44 Yanıtla
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