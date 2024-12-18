Türkiye'nin satın almak için talepte bulunduğu, Avrupa yapımı çok amaçlı, 4.5 nesil çift motorlu Eurofighter Typhoon savaş uçağı, Ankara'da Mürted Hava Meydan Komutanlığı'na iniş yaptı.
Katar'da Ferocious Falcon V Tatbikatı'na katılan İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait iki Eurofighter, gerçekleştirdiği inişin ardından Türk yetkililer tarafından incelenecek. İki Eurofighter'a inişi sırasında 2 adet F-16 savaş uçağı eşlik etti.
Geçtiğimiz günlerde medya temsilcileri ile bir araya gelen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Eurofighter konusunda da görüşmeler olumlu şekilde sürüyor.
Katar'da tatbikata katılan Birleşik Krallık'a ait 2 adet Eurofighter, 18 Aralık'ta Ankara'ya gelecek ve uçakları görme fırsatı bulacağız" ifadelerini kullanmıştı.
Son Dakika › Dünya › Türkiye'nin satın alacağı Eurofighter savaş uçakları, Ankara'ya iniş yaptı - Son Dakika
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