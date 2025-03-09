Türk savaş gemileri o ülkeyi karıştırdı

Türkiye'nin savunma sanayiindeki önemli kuruluşlarından ASFAT, Çin ile uzun süredir kriz yaşayan bir Asya ülkesine savaş gemisi teklifinde bulundu. Şirket, yerli imkanlarla ürettiği ADA sınıfı korvetler ve İSTİF sınıfı fırkateynler hakkında Tayland Kraliyet Donanması'na sunum yaptı.

ÇİN BASINI KONUYA GENİŞ YER VERDİ

Ancak yapılan bu teklif daha satış bile gerçekleşmeden Asya bölgesinde geniş yankı uyandırdı. Özellikle Çin basını Daha önce Malezya'ya teklif edilen Türk savaş araçlarının şimdi Tayland'a teklif edilmesinin dikkatle incelenmesi gerektiğini belirtti. Teklifi yapan ASFAT'tan, Türk savunma sanayii bünyesinde faaliyet gösteren ve askeri fabrikalar ile tersanelerin yönetiminden sorumlu bir şirket olarak bahsedildi. Söz konusu teklifin, Türkiye'nin savunma sanayiindeki ihracat potansiyelini ve bölgedeki stratejik hamlelerini gösterdiğinin altı çizildi.

TAYLAND, ÇİN'E KARŞI SAVUNMASINI GÜÇLENDİRMEK İSTİYOR

Teklifin yapıldığı Tayland Çin ile yıllardır süren gerilimler yaşıyor. Çin'e karşı savunma kabiliyetlerini güçlendirmek isteyen Tayland,Kraliyet Donanması filosunu 4 yeni fırkateyn satın alarak güçlendirmeyi planlıyor. Bu kapsamda iki gemiyi doğrudan hazır olarak satın almayı, kalan iki geminin de ülkede üretilerek teknoloji transferi yapılmasını hedefliyor.