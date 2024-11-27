Türkiye'nin yanı başında şiddetli çatışma! Muhalifler adım adım ilerliyor - Son Dakika
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Türkiye'nin yanı başında şiddetli çatışma! Muhalifler adım adım ilerliyor

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Suriye'de devlet ordusu ile Heyet Tahrir Şam (HTŞ) arasında, Halep ilinin kırsalında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Halep'in batı kırsalında birçok bölgeyi ele geçiren HTŞ'ye bağlı silahlı gruplar, kent merkezinin 8 kilometre yakınına kadar ilerledi.

27.11.2024 23:18
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Suriye'de devlet ordusu ile Heyet Tahrir Şam (HTŞ) arasında, Halep ilinin kırsalında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Türkiye'nin yanı başında şiddetli çatışma! Muhalifler adım adım ilerliyor

HALEP'İN 8 KİLOMETRE YAKININA KADAR İLERLEDİLER

Sabah erken saatlerde başlayan çatışmalarda HTŞ'ye bağlı silahlı gruplar, Halep'in batı kırsalında Akil Tepesi, El Ragib Tepesi, Kuptan Dağı, Debbabat Tepesi, Ancara beldesi, 46. Liva ile Kefer Besme, Basartun, Hur, Elkasimiyye, Acil, Bele, Sellum, Kefer Bissin, Şeyh Akil, Hırderkal, Acemi, Ürumsugra ve Uveycil köylerini ele geçirdi.

Türkiye'nin yanı başında şiddetli çatışma! Muhalifler adım adım ilerliyor

HTŞ'ye bağlı silahlı gruplar, Halep kent merkezinin 8 kilometre yakınına kadar geldi. Böylece HTŞ'nin bugün kontrolünü ele geçirdiği bölge 138 kilometrekarelik bir alana ulaştı.

Suriye devlet ordusu, çatışmalar sürerken sivil yerleşim yerlerini, karadan karaya atış yapılan silahlarla hedef aldı.

Türkiye'nin yanı başında şiddetli çatışma! Muhalifler adım adım ilerliyor

SİVİLLER İDLİB KIRSALINA SIĞINIYOR

Çatışmalar devam ederken, bölgedeki çatışmalardan kaçan çok sayıda sivil de İdlib kırsalına sığınıyor.

İşte bölgeden görüntüler:

Türkiye'nin yanı başında şiddetli çatışma! Muhalifler adım adım ilerliyor
Türkiye'nin yanı başında şiddetli çatışma! Muhalifler adım adım ilerliyor
Türkiye'nin yanı başında şiddetli çatışma! Muhalifler adım adım ilerliyor
Türkiye\'nin yanı başında şiddetli çatışma! Muhalifler adım adım ilerliyor

Politika, Türkiye, 3-sayfa, Suriye, Dünya, Şam, Son Dakika

Son Dakika Dünya Türkiye'nin yanı başında şiddetli çatışma! Muhalifler adım adım ilerliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • ferhat eser:
    İsrail dünyaya birgün barışı getirecek. Türkiye ve İsrail kardeştir. Bizi birbirimize düşüren araplardır 24 88 Yanıtla
  • Galatasaray Spor kulübü:
    Israil bunlara vuruyor bunlarda bir birini vuruyor 53 6 Yanıtla
  • Gakko 23:
    Ali cengiz oyunu neyin kavgası HTŞ KİM YENİMİ TÜRETİLER YOK İŞİT YOK ÖSO YOK DEAŞ. BUNLAR NE ULA. SURİYE ÜLKE DEĞİL TAMAMDA. ADAM GİBİ ÖRGÜTDE YOK EY ÜLKEM. GİR SURİYEYİ TOPRAKLARIMIZA KAT 38 3 Yanıtla
  • Ahmet İPTAŞ:
    LÜBNAN İSRAİL ATEŞKEŞ ANLAŞMASI DEVREYE GİRDİ, SURİYE YİNE KARIŞTI. SİYONİZMİN PLANI TIKIR TIKIR İŞLİYOR. 31 1 Yanıtla
  • Mert TÜRKOĞLU:
    Misak-ı Milli geliyor . Hilal taktiği yapıyolar Tel Rıfat paket olacak operasyonlar başladı . 10 4 Yanıtla
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