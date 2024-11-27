Suriye'de devlet ordusu ile Heyet Tahrir Şam (HTŞ) arasında, Halep ilinin kırsalında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.
Sabah erken saatlerde başlayan çatışmalarda HTŞ'ye bağlı silahlı gruplar, Halep'in batı kırsalında Akil Tepesi, El Ragib Tepesi, Kuptan Dağı, Debbabat Tepesi, Ancara beldesi, 46. Liva ile Kefer Besme, Basartun, Hur, Elkasimiyye, Acil, Bele, Sellum, Kefer Bissin, Şeyh Akil, Hırderkal, Acemi, Ürumsugra ve Uveycil köylerini ele geçirdi.
HTŞ'ye bağlı silahlı gruplar, Halep kent merkezinin 8 kilometre yakınına kadar geldi. Böylece HTŞ'nin bugün kontrolünü ele geçirdiği bölge 138 kilometrekarelik bir alana ulaştı.
Suriye devlet ordusu, çatışmalar sürerken sivil yerleşim yerlerini, karadan karaya atış yapılan silahlarla hedef aldı.
Çatışmalar devam ederken, bölgedeki çatışmalardan kaçan çok sayıda sivil de İdlib kırsalına sığınıyor.
İşte bölgeden görüntüler:
Son Dakika › Dünya › Türkiye'nin yanı başında şiddetli çatışma! Muhalifler adım adım ilerliyor - Son Dakika
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