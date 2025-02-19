Türkiye, teknoloji devi ülkeye askeri mühimmatı satacak - Son Dakika
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Dünya

Türkiye, teknoloji devi ülkeye askeri mühimmatı satacak

Türkiye, teknoloji devi ülkeye askeri mühimmatı satacak

Savunma sanayiinde ciddi yatırımlar yapan Türkiye meyvelerini toplamaya başladı. ASSAN Group, Güney Kore'ye MK serisi uçak bombaları satacaklarını duyurdu.

19.02.2025 16:03  Güncelleme: 16:14
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) liderliğindeki Türk savunma sanayisi firmaları fırtına gibi esmeye devam ediyor.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen ve dünyanın savunma sanayiindeki en önemli organizasyonlarından biri kabul edilen İDEX 2025 fuarında Türk savunma sanayii firmaları da boy gösteriyor. Türkiye'de özellikle kritik mühimmatlarda seri üretim dendiğinde akla ilk gelen firmalardan biri olan ASSAN Group Genel Müdürü Gürcan Okumuş, fuar alanında önemli bir gelişmeyi duyurdu.

"ODAK NOKTAMIZ SERİ ÜRETİMİ GÜÇLENDİRMEK"

TRT Haber'e konuşan Okumuş, şirket olarak farklı alanlarda uzun yıllara yayılan deneyimlerine dikkat çekerek, mevcut durumda odak noktalarını 'seri üretimi güçlendirmek' olduğunu söyledi. Mevcut altyapıları daha iyi bir noktaya getirdiklerini, yeni üretim hatları için de adım attıklarını da anlatan Okumuş, dünyanın farklı noktalarında üretim için kolları sıvadıklarını söyledi.

"BAE'DE ÜRETİM HATTI KURACAĞIZ"

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) hali hazırda en yüksek ihracat yaptıkları ülke olduğuna işaret eden Okumuş, "Yine kardeş ülke Azerbaycan ile de yoğun çalışıyoruz. Ayrıca Nahçivan bölgesinde de üretim hattı kuruyoruz. Afrika'da kapasitemizi biraz daha artırma niyetindeyiz. Birleşik Arap Emirlikleri'nde de bir üretim hattı kuracağız. Farklı ülkelere de ihracatımız var." dedi.

"GÜNEY KORE'YE UÇAK MÜHİMMATI SATACAĞIZ"

Gürcan Okumuş, Güney Kore ile de bir sözleşme imzalamak üzere oldukları bilgisini paylaşarak, "Son yıllarda dünyanın askeri anlamda en önemli ihracatçılarından biri Güney Kore... Çok ciddi bir hacme ulaştılar. Onlar dünyaya satıyor biz de onlara satacağız. MK serisi uçak bombalarıyla ilgili bir ihalede anlaştık diyebiliriz. Sözleşmenin yakın zamanda imzalanmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

"HİBRİT MOTOR ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ"

Okumuş, Assan Group olarak hibrit motor üzerinde de çalıştıklarını belirtip, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ordumuzun kullandığı M60-T ve Leopard tanklarının şanzımanlarına bakım yapabiliyoruz. Burada ciddi bir kabiliyetimiz var. Şimdi biraz yatırımla bunu daha farklı bir boyuta taşıyacağız.

Dünyada son yılların en önemli trendi hibrit motor kullanımı. Biz de öz kaynaklarımızla bir proje geliştiriyoruz. Amacımız yaklaşık 1000 beygir gücünde hibrit güç grubu üretmek ve bunun ilk prototipini ülkemizde düzenlenecek Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) sergilemek.

Bahsettiğimiz hibrit motor fırtına obüsleri ve benzer sistemlerde kullanılabilecek. Fark yaratacak bir iş ve bu yıl içinde operasyonel testleri tamamlamayı hedefliyoruz."

Güney Kore, Teknoloji, Türkiye, Savunma, Dünya, Kore, Son Dakika

Son Dakika Dünya Türkiye, teknoloji devi ülkeye askeri mühimmatı satacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Hasan Kiremitci:
    Chp gelirse başa bunları iptal eder. Heykel yapar yerine... 39 18 Yanıtla
  • barış özcan:
    Vay be, bahsedilen ülke teknoloji devi. Silah ve otomotiv sanayisi ileri düzeyde, en güçlü ordulardan. Helal olsun güzel ihracat. 25 5 Yanıtla
  • Can dostum:
    Hayırlı Olsun Güle Güle Kullanın 21 3 Yanıtla
  • ayşe onat:
    Ooo süper emeğinize sağlık . kıskananlar çatlasın, köprüler boş gidip suya atlasın.. 9 2 Yanıtla
  • Kzk :
    Tüsiatta ancak boşa kürek çeksen. 9 2 Yanıtla
  • OMAR DAYI:
    Daha heykel yapacaktık ne oldu hemen 4 2 Yanıtla
  • 541154:
    kaaan nexaman seri üretime gececek onun üzerinde çalışın biraz 1 2 Yanıtla
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