Türkiye-Umman Bilgi Diyaloğu Sempozyumu Muskat'ta Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Dünya

Türkiye-Umman Bilgi Diyaloğu Sempozyumu Muskat'ta Gerçekleştirildi

Türkiye-Umman Bilgi Diyaloğu Sempozyumu Muskat\'ta Gerçekleştirildi

20-23 Ocak 2025 tarihlerinde Muskat'ta düzenlenen Türkiye-Umman Bilgi Diyaloğu Sempozyumu, iki ülke arasında yükseköğretim, kültür ve bilim alanlarında işbirliğini geliştirmeyi amaçladı. Açılışı Ummanlı ve Türk yetkililer tarafından yapılan etkinlikte akademisyenler çeşitli sunumlar gerçekleştirdi. Sempozyuma yoğun ilgi gösterilirken, bir sonraki etkinliğin Türkiye'de düzenlenmesi önerildi.

29.01.2025 11:17
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20-23 Ocak 2025 tarihlerinde Umman'ın başkenti Muskat, Türkiye ve Umman arasında yükseköğretim, kültür, tarih ve dil alanlarındaki işbirliklerini geliştirmek amacıyla düzenlenen "Türkiye-Umman Bilgi Diyaloğu Sempozyumu"na ev sahipliği yaptı. Sempozyum, Umman Yüksek Öğretim, Bilimsel Araştırma ve İnovasyon Bakanlığı'nın organizasyonuyla, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve Türkiye'nin Muskat Büyükelçiliği işbirliğinde gerçekleşti.

Sempozyumun açılışı, Umman Yüksek Öğretim, Bilimsel Araştırma ve İnovasyon Bakanı Rahma bint İbrahim Al Mahrooqiye, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs ve Türkiye Cumhuriyeti Muskat Büyükelçisi Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu tarafından yapıldı. Ummanlı Bakan, etkinliğin ilk günkü tüm oturumlarına katılarak akademisyenlere plaket takdim etti.

Türkiye-Umman Bilgi Diyaloğu Sempozyumu Muskat'ta Gerçekleştirildi

Yoğun Katılım ve Akademik Paylaşımlar

Türkiye'den sempozyuma; Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs, Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Abdülhamit Tüfekçioğlu, Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Osman Mert, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Aliy, altı üniversitenin rektörleri (Ankara Üniversitesi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Piri Reis Üniversitesi) ve 20'ye yakın akademisyen katıldı.

Türk akademisyenler, sempozyumda "Osmanlı'dan Günümüze Türkçe'de Arapça Eğitimi", "Osmanlı-Arşiv Belgeleri Işığında Osmanlı-Umman İlişkileri", "Türkiye'de Tıp Eğitimi ve Sağlık Hizmetleri", "Umman'ın Lojistik Merkez Olma Potansiyeli" gibi konularda sunumlar gerçekleştirdi. Ummanlı akademisyenler ise "Sultan Qabus Arapça Dil Öğretim Enstitüsü'nün Deneyimleri", "Umman-Osmanlı İlişkileri", "Muskat'ın İmarı ve Mimarisi", "Umman Ulusal Uzay Programı" gibi başlıklarda sunumlar yaptı.

Türkiye-Umman Bilgi Diyaloğu Sempozyumu Muskat'ta Gerçekleştirildi

İkili İşbirliklerinde Yeni Ufuklar

Sempozyum kapsamında Türkiye ve Umman'daki üniversiteler arasında ikili görüşmeler yapıldı. Görüşmelerde mevcut işbirliklerinin geliştirilmesi ve yeni işbirliği alanlarının belirlenmesi konularında fikir alışverişinde bulunuldu. Ayrıca Türk heyeti, Umman'ın tarihi şehirlerinden Nizva'yı ziyaret ederek Nizva Üniversitesi'nde incelemelerde bulundu.

Sempozyuma Ummanlı akademisyenler, öğrenciler ve ilgili bakanlık yetkilileri yoğun ilgi gösterdi. Etkinliğin sonunda Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs, bir sonraki sempozyuma Türkiye'nin ev sahipliği yapmasını önerdi.

Kültür Sanat, Eğitim, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Türkiye-Umman Bilgi Diyaloğu Sempozyumu Muskat'ta Gerçekleştirildi - Son Dakika

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