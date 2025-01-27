Türkiye ve Suudi Arabistan arasında 6 milyar dolarlık savunma anlaşması gündemde - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Türkiye ve Suudi Arabistan arasında 6 milyar dolarlık savunma anlaşması gündemde

Geniş Video İzle

Türkiye'nin, Suudi Arabistan ile tam 6 milyar dolarlık bir anlaşma yapmak istediği öğrenildi. Anlaşmanın savaş gemileri, tanklar ve füzeleri kapsadığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mart ayında Suudi Arabistan'a yapması beklenen ziyaret sırasında anlaşmanın nihai hâle gelebileceği belirtildi.

27.01.2025 17:49  Güncelleme: 18:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin Suudi Arabistan ile savaş gemileri, tanklar ve füzeleri kapsayan 6 milyar dolar büyüklüğünde bir savunma anlaşması yapmayı hedeflediği öğrenildi.

Bloomberg'in Türk yetkililerine dayandırdığı habere göre, Suudi Arabistan'ın Türkiye'nin savaş uçağı geliştirme projesine katılımını içerebilecek anlaşma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mart ayında Suudi Arabistan'a yapması beklenen ziyaret sırasında nihai hâle gelebilir.

İŞTE TÜRKİYE'NİN HEDEFLERİ

İki ülke, 2023 yılında Suudi Arabistan'ın Baykar'dan yüksek irtifa insansız hava araçları satın almasını öngören bir anlaşma imzalamıştı.

Şimdiyse Türkiye, Altay ana muharebe tankını ve füze savunma sistemlerini Suudi Arabistan'a satmayı hedefliyor ve körfez krallığının "Kaan" isimli Türk savaş uçağı geliştirme programına ortak olmasını istiyor. Test uçuşu geçen yıl yapılan uçağın operasyonel hâle gelmesinin birkaç yılı bulması bekleniyor.

HAKAN FİDAN'IN GÜNDEMİNDE

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bu hafta Suudi Arabistan'ı ziyaret ederek anlaşmayı görüşmesi bekleniyor.

Türkiye ve Suudi Arabistan arasında 6 milyar dolarlık savunma anlaşması gündemde

Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan, Türkiye, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Türkiye ve Suudi Arabistan arasında 6 milyar dolarlık savunma anlaşması gündemde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • ilyas erduran:
    trampa (600 )milyar dolar hibe sözü verdi bizde ( 6)milyar dolara taklamı atalım şimdi Araplar zalimin dostudur bilelim !!! 34 7 Yanıtla
    Tarık:
    hasssdiktir 0 2
  • aslan aslanbeyoğlu:
    islamın kalesi silaha neden ihtiyaç duyar 6 19 Yanıtla
    ayhan kından:
    adamlar fuze atarken biz kilic kalkanla mi cevap verelim senin gibiler yuzunden bu ulke ileri gitmiyor 0 0
    Serdar Ozen:
    gevurmusun . 0 0
  • Güven Yaşar:
    güzel 128 milyar dolar olunca toptan yok olur 9 14 Yanıtla
  • Chen Medya :
    bizi çok bağlamıyor hatta hiç bağlamıyor vatandaşa ne faydası var yakıt fiyatlarımı düşecek yoksa emekli ayligimi çıkacak bizene 11 7 Yanıtla
  • aslan aslanbeyoğlu:
    peygamber diyarı İslamıb 5 10 Yanıtla
  • Murat KORUCU:
    Trump engeli var ama anlaşma 6 milyar ses çıkarmaz 4 5 Yanıtla
  • D Celik:
    Kabe de Jennifer Lopez Konseri veren sudilerebcöp vermem 5 3 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:17 Gazeteci Barış Pehlivan gözaltına alındı Gazeteci Barış Pehlivan gözaltına alındı
18:06 IBAN’a para atarken dikkat Artık yeni şart aranacak IBAN'a para atarken dikkat! Artık yeni şart aranacak
16:01 Ekrem İmamoğlu savcılığa çağırıldı: 2 suçtan ifadesi alınacak Ekrem İmamoğlu savcılığa çağırıldı: 2 suçtan ifadesi alınacak
15:46 Kağıt üstünde başka gerçekte başka Otel müdürü, skandal dolandırıcılığı itiraf etti Kağıt üstünde başka gerçekte başka! Otel müdürü, skandal dolandırıcılığı itiraf etti
12:22 Meteoroloji uzmanından İstanbul’un 6 ilçesine uyarı: Sakın dışarı çıkmayın Meteoroloji uzmanından İstanbul'un 6 ilçesine uyarı: Sakın dışarı çıkmayın
23:17 Amerikalılar Çin’in son hamlesiyle servet kaybetti Amerikalılar Çin'in son hamlesiyle servet kaybetti
23:10 Al Shabab, son dakika golüyle kazandı: Fatih Terim’in galibiyet sevinci olay oldu Al Shabab, son dakika golüyle kazandı: Fatih Terim'in galibiyet sevinci olay oldu
23:04 Menajer Ayşe Barım’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı Menajer Ayşe Barım'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı
22:48 Aboubakar’dan Türk hakemler için olay yaratacak sözler Aboubakar'dan Türk hakemler için olay yaratacak sözler
22:42 Ünlü oyuncu Emre Kınay, Londra’da emlakçı oldu Ünlü oyuncu Emre Kınay, Londra'da emlakçı oldu
22:22 Hakan Fidan ve Yunanistanlı mevkidaşı ile görüştü Hakan Fidan ve Yunanistanlı mevkidaşı ile görüştü
22:13 Kasımpaşa, Hatayspor’u 5-4 yendi Kasımpaşa, Hatayspor'u 5-4 yendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2025 18:56:37. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye ve Suudi Arabistan arasında 6 milyar dolarlık savunma anlaşması gündemde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.