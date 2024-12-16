Türkiye ve Türkmenistan Arasında Güçlü Bağlar Kuruluyor - Son Dakika
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Dünya

Türkiye ve Türkmenistan Arasında Güçlü Bağlar Kuruluyor

Türkiye ve Türkmenistan Arasında Güçlü Bağlar Kuruluyor

EkoAvrasya Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Hikmet Eren, Tarafsızlık Bayramı etkinlikleri kapsamında Aşkabat'ta Türkmenistan Kültür Bakanı Atageldi Şamuradov ile görüştü.

16.12.2024 12:53
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Görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getiren Türkmenistan Kültür Bakanı Atageldi Şamuradov, EkoAvrasya Vakfı ve Türk Dünyası Sivil Toplum İşbirliği Derneği tarafından 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilen etkinlikleri yakından takip ettiğini belirterek "Özellikle 02 Kasım 2024 tarihinde Kapadokya'da 300 balonun Mahtumkulu Firaki'nin aziz hatırasına Türkiye semalarında uçması Türkmen halkı için çok anlamlıydı. Kadim dostluğumuzun ve tarihî kardeşliğimizin sembolü olan bu anlamlı jesti asla unutmayacağımızı ve gelecek nesillerin de hatırlamaları için kayıtlara not düştüğümüzü ifade etmeliyim.' dedi.

"ORTAK KÜLTÜREL MİRASLARA SAHİP ÇIKMALIYIZ"

EkoAvrasya Vakfı tarafından 2024 Mahtumkulu Firaki Yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi arz eden ve Oğuz Yurdu Türkmenistan'da bulunmaktan büyük onur duyduğunu ifade eden EkoAvrasya Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Hikmet Eren, 'Büyük düşünür Mahtumkulu Firaki'nin eserleri ve idealleri ışığında, köklü kültürel bağlarımızı ve ortak değerlerimizi geleceğe taşıma konusundaki kararlılığımızı bir kez daha vurgulamak istiyorum. 2024 yılı içerisinde Ankara ve Nevşehir'de icra etmiş olduğumuz programların özellikle gençler üzerinde çok etkili olduğunu belirtmek isterim. Onun idealleri, kardeşlik ve dayanışma ruhumuzu pekiştiren bir ilham kaynağı olarak geçmişten geleceğe uzanan köprüler kurmaya devam edecektir. Bu anlamda, ortak kültürel mirasımıza sahip çıkmanın ve onu gelecek nesillere aktarmanın sorumluluğu içindeyiz.' cümlelerini kullandı.

Türkiye ve Türkmenistan Arasında Güçlü Bağlar Kuruluyor

"MAHTUMKULU'NUN MİRASINI YAŞATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Görüşmede, Türk Dünyası Sivil Toplum İşbirliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kurnaz da hazır bulundu. Kurnaz, iki ülke arasındaki ilişkilerin stratejik önemine ve ortak kültürel değerlerin bu süreçteki rolüne dikkat çekerek şunları ifade etti: "Türkmenistan ve Türkiye, yalnızca tarihî bağlarla değil, aynı zamanda kültürel, manevi ve insani değerlerle birbirine kenetlenmiş iki kardeş ülkedir. 2024 yılı boyunca gerçekleştirdiğimiz hemen her faaliyette iki ülkenin ortak ruhunu ve kardeşlik bağlarını yansıttık. Özellikle Kapadokya'da düzenlediğimiz balon etkinliği, sadece fiziksel bir görsellik değil, aynı zamanda gökyüzüne yükselen dostluk mesajlarımızın da bir simgesiydi. Hep birlikte Mahtumkulu'nun mirasını yaşatmaya devam edeceğiz."

Bu temaslar, Türkiye ve Türkmenistan arasındaki dostluk bağlarını güçlendiren önemli bir adım olarak kayıtlara geçti.

Uluslararası İlişkiler, Türkmenistan, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Türkiye ve Türkmenistan Arasında Güçlü Bağlar Kuruluyor - Son Dakika

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