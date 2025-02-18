Türkiye\'ye ayak basan Zelenski\'nin ilk durağı Anıtkabir oldu

Dünya

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Rusya- Ukrayna savaşı 3. yılında devam ederken Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ABD ve Rusya dışişleri bakanları bir araya geldi. Oyun dışı kalan Avrupa ise Paris'te liderler zirvesinde bir araya geldi. İki masada Ukraynasız kuruldu.

ZELENSKİ ANKARA'DA

Tüm dünya gelişmeleri yakından takip ederken Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen Zelenski'nin Türkiye'ye ayak basar basmaz ilk durağı Anıtkabir oldu. Eşiyle birlikte Ata'nın huzuruna çıkan Zelenski, Anıtkabir özel defterini imzaladı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPTI

Ankara ziyaretine Anıtkabir'i ziyaret ederek başlayan Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye ziyaretimizin başında, mirası Türkiye'nin tarihi ve değerlerinin önemli bir parçası olmaya devam eden ülkenin ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün anısını onurlandırdık" ifadelerini kullandı.

ABD VE RUSYA UZUN SÜRE SONRA AYNI MASADA

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad bugün tarihi bir zirveye ev sahipliği yapıyor. Uzun yıllar sonrası ABD ve Rusya aynı masa etrafında toplandı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'daki savaşın gidişatını konuştu.

Önceki gün İsrail'e giden Rubio, bugün Suudi Arabistan'da Rus mevkidaşı ile ikili ilişkileri ve Ukrayna'daki savaşı ele alıyor. Görüşmelerden dışlanan Avrupalı liderler, bu toplantıya tepki olarak dün Paris'te bir araya geldi ve Rusya Ukrayna Savaşı'nda olası bir barışa ilişkin görüşlerini paylaştı.

PUTİN, ZELENSKİ İLE GÖRÜŞMEYE HAZIR

Görüşme devam ederken Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada Putin'in kendisi gerekirse Zelenski ile görüşmeye hazır olduğunu açıkladı. Peskov açıklamasında "Putin, gerekirse Zelenski ile müzakere etmeye hazır olacağını ancak Zelenski'nin meşruiyetinin sorgulanabilir olduğu gerçeği göz önüne alındığında, anlaşmaların hukuki temelinin tartışılması gerektiğini söyledi." ifadelerini kullandı.

TRUMP-PUTİN GÖRÜŞMESİ AVRUPALILARI ŞOKE ETTİ

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta NATO ve Ukrayna'daki Avrupalı müttefiklerine danışmadan Putin ile bir telefon görüşmesi yaptığını ve bir barış süreci başlatacağını açıklayarak onları şaşkına çevirmişti. Bunun üzerine Trump'ın Ukrayna temsilcisi Keith Kellogg, Ukrayna ve diğer Avrupalı liderlerin barış görüşmelerinde yeri olmayacağını öne sürmüştü. ABD Dışişleri Bakanı Rubio dün Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman ile bir araya geldi. Görüşmede Gazze Şeridi'ndeki sorunlar ve ABD'nin planları ele alındı.