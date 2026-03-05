Türkiye'ye düşen füzenin ardından İran'dan gece yarısı telefonu - Son Dakika
Son Dakika

Türkiye'ye düşen füzenin ardından İran'dan gece yarısı telefonu

05.03.2026 08:50
İran'dan ateşlenen balistik füzenin Türk hava sahasına yönelmesi ve NATO savunma unsurları tarafından düşürülmesinin ardından İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Türk mevkidaşı Hakan Fidan ile gece yarısı ikinci kez telefonda görüştü ve Tahran'ın bölgedeki düşman hedeflerine yönelik askeri karşılık vermeyi sürdüreceğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmatın Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlık, söz konusu mühimmatın Türkiye sınırlarına doğru ilerlediğinin belirlenmesi üzerine NATO'ya bağlı savunma sistemlerinin devreye girdiğini ve tehdidin havada imha edildiğini bildirdi.

Yetkililer, düşürülen mühimmatın parçalarının bir bölümünün Hatay'ın Dörtyol ilçesine düştüğünü aktardı. Parçaların yerleşim alanlarına yakın bir noktaya düşmesine rağmen olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı, bölgede güvenlik ekiplerinin inceleme başlattığı ifade edildi. Olayın ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile temasa geçerek Türkiye'nin tepkisini iletti. Fırlatılan füzenin hangi hedefi vurmak amacıyla ateşlendiği ise henüz netlik kazanmadı.

İRAN: SALDIRILAR DEVAM EDECEK

Türkiye, bölgede artan füze hareketliliğinin Türkiye açısından da ciddi bir güvenlik riski oluşturduğunu vurgularken, İran'ın çevre ülkelere yönelik kontrolsüz saldırılardan vazgeçmesi gerektiğini dile getirdi. Ankara'nın bu uyarıları ve diplomatik temaslarının ardından İranlı yetkililerle yapılan görüşmelerin ayrıntılarını Al Jazeera kamuoyuna açıkladı.

Al Jazeera'nın aktardığı bilgilere göre İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Hakan Fidan ile yaptığı görüşmede Tahran yönetiminin İsrail ve ABD'nin saldırılarına karşı askeri yanıt vermeyi sürdüreceğini söyledi. Arakçi, İran'ın gerçekleştirdiği saldırıların İran'a yönelik saldırıların planlandığı ve yürütüldüğü askeri üsleri hedef aldığını ifade etti. İranlı bakan ayrıca Tahran'ın yürüttüğü askeri eylemleri uluslararası hukuka uygun olarak değerlendirdiğini ve bu çerçevede hareket ettiğini belirtti.

GÖRÜŞME BÜYÜKELÇİ ZİYARETİNİN ARDINDAN GERÇEKLEŞTİ

Hakan Fidan ile Abbas Arakçi arasındaki ikinci görüşmenin, Türk hava sahasına yöneldiği belirlenen ve NATO unsurları tarafından düşürülen İran füzesinin ardından gerçekleştiği öğrenildi. Füze olayının ardından İran'ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Bakanlık yetkilileri, Türkiye'nin hava sahasına yönelik bu tür risklerin kabul edilemez olduğunu diplomatik kanallardan İran tarafına iletti.

Diplomatik kaynaklar, Türkiye'nin hem NATO müttefikleriyle hem de bölge ülkeleriyle temaslarını sürdürdüğünü, bölgedeki füze trafiğinin ve artan askeri gerilimin yakından takip edildiğini belirtti. Türkiye'nin önceliğinin bölgesel istikrarın korunması ve ülke güvenliğini tehdit edebilecek gelişmelere karşı gerekli tedbirlerin alınması olduğu vurgulandı.

Diplomasi, Güvenlik, Politika, Dünya, Son Dakika

09:46
