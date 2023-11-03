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Türkiye'yi ziyaret edecek olan Blinken ile ilgili olay iddia: 'Filistinlilerin bir kısmını da siz alın' teklifi yapabilir - Son Dakika

Türkiye'yi ziyaret edecek olan Blinken ile ilgili olay iddia: 'Filistinlilerin bir kısmını da siz alın' teklifi yapabilir

Son Güncelleme: 03.11.2023 08:16

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 5 Ekim Pazar günü Ankara'ya dikkat çeken bir ziyarette bulunacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşecek olan Blinken'ın ''Gazze'nin boşaltılmasına Türkiye de tıpkı Suudi Arabistan ve Mısır gibi yardımcı olsun yani Filistinlilerin bir kısmını da siz alın'' teklifinde bulunabileceği öne sürüldü.

Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail Gazze'ye 28 gündür bomba yağdırıyor. Filistin'e verdiği destek nedeniyle İsrail ile gerilim yaşayan Türkiye'ye ise ABD'den kritik bir ziyaret gerçekleşecek. Pazar günü Ankara'ya gelecek olan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, mevkidaşı Hakan Fidan ile bir araya gelecek. Blinken'ın bu görüşmede Fidan'a "Gazze'nin boşaltılmasına Türkiye de tıpkı Suudi Arabistan ve Mısır gibi yardımcı olsun yani Filistinlilerin bir kısmını da siz alın" teklifinde bulunabileceği öne sürüldü.

ABD'Lİ BAKAN BLINKEN TÜRKİYE'YE GELİYOR

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 5 Kasım Pazar günü Türkiye'ye gelecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Amerikalı mevkidaşı ile yapacağı görüşmede İsrail'in Filistin'deki katliamlarının ele alınması bekleniyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Türkiye'ye geleceğinin duyurulmasının ardından ziyaretin içeriği kamuoyunda gündem oldu.

"FİLİSTİNLİLERİ SİZ ALIN"

Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Türkiye ziyaretine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Yaycı, "ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Türkiye'ye gelmesi hayra alamet değildir. Bu gecikmiş ziyaretin altında 'Gazze'nin boşaltılmasına Türkiye de tıpkı Suudi Arabistan ve Mısır gibi yardımcı olsun yani Filistinlilerin bir kısmını da siz alın' talebi çıkabilir.

"FİLİSTİNLİLER DE TÜRK MİLLETİ'Nİ ÖRNEK ALSIN"

Zaten 8-10 milyon sığınmacı var 500 bin de öyle gelsin diyen olursa bilin ki o ABD ve İsrail'in hizmetkarı kripto siyonisttir, kripto FETÖCÜ'dür. Filistinliler de Türk Milleti'ni örnek alsın. Çanakkale Savaşı'nda , İstiklal Harbinde, 12-13 yaşında çocuklar dahi cephelere gidip şehit olmuştur" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Dünya Türkiye'yi ziyaret edecek olan Blinken ile ilgili olay iddia: 'Filistinlilerin bir kısmını da siz alın' teklifi yapabilir - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'yi ziyaret edecek olan Blinken ile ilgili olay iddia: 'Filistinlilerin bir kısmını da siz alın' teklifi yapabilir - Son Dakika
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