Türkiye'ye küfreden Yunan askerlerine hapis cezası - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Türkiye'ye küfreden Yunan askerlerine hapis cezası

Geniş Video İzle

Yunanistan'da devlet tarafından düzenlenen 'Bağımsızlık Günü' geçit töreninde Yunan askerler, ''Kıbrıs Yunanistan'dır'' diye bağırdıktan sonra Türkiye'ye küfürler etti. Türkiye olaya sert tepki göstererek resmi açıklama talep ederken, Yunan makamları soruşturma başlattı. Tamamlanan soruşturmada Türkiye karşıtı slogan atan Yunanistan Deniz Kuvvetleri mensuplarının cezalandırılmasına karar verildi.

12.04.2025 08:10  Güncelleme: 08:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunanistan Deniz Kuvvetleri Astsubay Okulu'nun bir bölümünün Atina'da gerçekleşen askeri geçit töreni sırasında attığı küfürlü slogan infiale yol açtı. Sosyal medyada paylaşılan videolarda grubun, "Kıbrıs Yunan'dır" diye slogan attığı ve Türkiye'ye yönelik küfürlü ifadeler kullandığı görüldü.

DIŞİŞLERİNDEN SERT YANIT: İZAHAT BEKLİYORUZ

Türkiye'ye yönelik bu terbiyesizliğe Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından yanıt gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından gelen açıklamada, geçit töreninde, Yunanistan Silahlı Kuvvetlerinin bazı mensupları tarafından atılan sloganların küstahça olduğu belirtilerek, izahat istendiği bilgisine yer verildi.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Atina'da yapılan geçit töreninde, Yunanistan Silahlı Kuvvetlerinin bazı mensupları tarafından atılan sloganlar küstahçadır. Türkiye - Yunanistan ilişkilerini baltalamayı hedefleyen bu davranış kabul edilemez. Konuyla ilgili olarak Yunanistan makamlarından izahat istenmiştir."

MSB KAYNAKLARI: TSK'DAN BÖYLE DAVRANIŞLAR GÖREMEZSİNİZ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynaklarından da " TSK'dan hiçbir zaman böyle davranışlar göremezsiniz" açıklaması gelmişti.

Kaynaklar, Dışişleri Bakanlığı'nın Atina'dan izahat istediği olaya ilişkin "Askerliğin yazılı ve yazılı olmayan kuralları vardır. Yazılı olmayan kurallarından ilki Yunanistan'da yapılanın yapılmaması gerektiğidir. Türk Silahlı Kuvvetleri disiplini, ahlakı ve merhameti ile temayüz etmiştir. Etkin, caydırıcı ve saygın özellikleriyle öne çıkan bir ordudur. TSK'dan hiçbir zaman böyle davranışlar göremezsiniz, göremeyeceksiniz." ifadesini kullandı.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Türkiye'nin gösterdiği bu tepkinin ardından harekete geçen Yunanistan Silahlı Kuvvetler Komutanlığı olayla ilgili genel soruşturma başlatma kararı almıştı. Yunan basınında yer alan haberlere göre, geçit töreninde Türkiye karşıtı slogan atan öğrenci statüsündeki Deniz Kuvvetleri mensuplarına ilişkin başlatılan idari soruşturma tamamlandı.

20 GÜN HAPİS CEZASI

Durumdan sorumlu tutulan yetkili kişilerden bazıları için 20 gün hapis cezası kararı verilirken, olaya karıştığı tespit edilen diğer kişiler için ise daha hafif olmak üzere farklı cezalar verilmesi kararlaştırıldı.

Türkiye\'ye küfreden Yunan askerlerine hapis cezası
Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır

Yunanistan, Politika, Türkiye, Kıbrıs, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Türkiye'ye küfreden Yunan askerlerine hapis cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • batu AKCAN:
    Tabii ki bir de bu kızları sahada görmek lazım..Ne kadar cengaver olduklarını iyi biliriz. 5 0 Yanıtla
  • ÖMER SAİD KÖLEOĞLU:
    deniz degilde okyanus istiyolar galiba 4 0 Yanıtla
  • buhaltii:
    adamlarda demokrasi var bizde olsa ödül verirler 2 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump resmen imzaladı: Kripto dünyasında tarihi zafer Trump resmen imzaladı: Kripto dünyasında tarihi zafer
Güvenlik görevlisi görev sırasında uyuşturucu madde içerken görüntülendi Güvenlik görevlisi görev sırasında uyuşturucu madde içerken görüntülendi
Sevgilisinden ayrılan Hadise, sahne aldığı konserde içini döktü Sevgilisinden ayrılan Hadise, sahne aldığı konserde içini döktü
Annesini boğarak öldürdü, ’şeytan’ savunması dikkat çekti Annesini boğarak öldürdü, 'şeytan' savunması dikkat çekti
Fatih Terim’in Suudi Arabistan’da bileği bükülmüyor Fatih Terim'in Suudi Arabistan'da bileği bükülmüyor
Kötü koku korkunç gerçeği ortaya çıkardı, 5 günlük ceset bulundu Kötü koku korkunç gerçeği ortaya çıkardı, 5 günlük ceset bulundu
Teknoloji devinin CEO’su ve ailesi helikopter kazasında hayatını kaybetti Teknoloji devinin CEO'su ve ailesi helikopter kazasında hayatını kaybetti
Din tüccarlığında gelinen son nokta Yaptığı rezilliği marifetmiş gibi kayda alıp paylaştı Din tüccarlığında gelinen son nokta! Yaptığı rezilliği marifetmiş gibi kayda alıp paylaştı
Bir günde 135 milyar dolar kazandılar Bir günde 135 milyar dolar kazandılar
Son seçimi bilen şirketten siyaset kulislerini hareketlendirecek anket Fark 6 puan oldu Son seçimi bilen şirketten siyaset kulislerini hareketlendirecek anket! Fark 6 puan oldu
Hindistan ve Nepal’de sel felaketi: 92 Ölü Hindistan ve Nepal'de sel felaketi: 92 Ölü

08:20 Ofsayt mı değil mi Ünlü yorumcular geceye damga vuran pozisyona son noktayı koydu Ofsayt mı değil mi? Ünlü yorumcular geceye damga vuran pozisyona son noktayı koydu
07:43 Down sendromlu çocuğu oyun alanına almayan işletme mühürlendi Down sendromlu çocuğu oyun alanına almayan işletme mühürlendi
07:26 Doktorlardan kadın hastalar için çirkin ifadeler Sapıkça mesajları ifşa oldu Doktorlardan kadın hastalar için çirkin ifadeler! Sapıkça mesajları ifşa oldu
22:49 Silivri’de hakim karşısına çıkan İmamoğlu’nun savunmasının tam metni ortaya çıktı Silivri'de hakim karşısına çıkan İmamoğlu'nun savunmasının tam metni ortaya çıktı
11:10 Kabus dolu günler yaşayan ünlü şarkıcı gazetecilerle kavga etti Kabus dolu günler yaşayan ünlü şarkıcı gazetecilerle kavga etti
11:06 Vergi savaşı kızışıyor Çin’den çok sert bir hamle daha Vergi savaşı kızışıyor! Çin'den çok sert bir hamle daha
10:49 Bütün ülke Altay Bayındır’ı konuşuyor Bütün ülke Altay Bayındır'ı konuşuyor
10:49 Bakan Işıkhan müjdeyi verdi: SMA tedavisinde kullanılan ilaç ödeme listesine alındı Bakan Işıkhan müjdeyi verdi: SMA tedavisinde kullanılan ilaç ödeme listesine alındı
10:47 Vatandaş neye güvenecek Ünlü zincir markette satılan baharat da kara listeye girdi Vatandaş neye güvenecek? Ünlü zincir markette satılan baharat da kara listeye girdi
10:47 Önce tecavüz sonra cinayet Eski ve yeni sevgilisi gözaltına alındı Önce tecavüz sonra cinayet! Eski ve yeni sevgilisi gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2025 09:02:20. #7.12#
SON DAKİKA: Türkiye'ye küfreden Yunan askerlerine hapis cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement