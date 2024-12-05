Türkiye'ye yönelik bir saldırı ihtimali var mı? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz yanıtladı - Son Dakika
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Türkiye'ye yönelik bir saldırı ihtimali var mı? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz yanıtladı

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Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalifler Halep ve İdlib'in ardından Tel Rıfat'ı da ele geçirirken Hama kentindeki ilerleyişini de sürdürüyor. Bölgedeki tansiyon gitgide yükselirken Türkiye'ye yönelik bir saldırı ihtimali olup olmadığına yönelik soruya yanıt veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz "Türkiye terör tehdidi karşısında mücadelesini eksiksiz sürdürecektir. Bize yönelik olabilecek hususlar konusunda tüm kurumlarımız tedbirlerini geliştiriyor" dedi.

05.12.2024 11:55
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Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatıp Halep, İdlib ve Tel Rıfat'ı ele geçiren silahlı muhalif grupların ilerleyişi sürerken, terör örgütleri de Münbiç'e doğru geçti.

"TEL RIFAT ÇOK ÖNEMLİ BİR BÖLGE"

Bölgedeki istikrarsızlıktan faydalanmaya çalışanların Türkiye'ye yönelik bir saldırıda bulunabileceği ihtimaline ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz şu ifadeleri kullandı; "Tel Rıfat stratejik açıdan çok önemli bir bölge. Türkiye'ye çok yakın bir coğrafya. Burada uzun zamandır terör örgütünün bir yapılanması söz konusuydu. Son gelişmelerle birlikte Tel Rıfat'ta farklı bir ortam oluşmuş durumda.

"BÖLGEDEKİ GELİŞMELERİ MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"

Terör yapılarından temizlenme sürecinde Tel Rıfat. Bu bizim için çok kıymetli bir durum. İnsanların huzur içinde o bölgede yaşamaları açısından. Ve Türkiye'ye yönelik saldırıların risklerin düşmesi bakımından. Tel Rıfat'taki gelişmeleri memnuniyetle karşılıyoruz. Bize yönelik biliyorsunuz TUSAŞ'a bir terör saldırısı olmuştu. O saldırıyı yapanların da yine Suriye'den geldiklerini biliyoruz.

"RİSKLER OLABİLİR Mİ, ELBETTE Kİ VAR"

Dolayısıyla Türkiye terör tehdidi karşısında mücadelesini eksiksiz sürdürecektir. Bize yönelik olabilecek hususlar konusunda tüm kurumlarımız tedbirlerini geliştiriyor. Riskler olabilir mi, elbette ki var" dedi.

Türkiye\'ye yönelik bir saldırı ihtimali var mı? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz yanıtladı

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Son Dakika Dünya Türkiye'ye yönelik bir saldırı ihtimali var mı? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz yanıtladı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Yunuss Bayern:
    Bununda erdoanın da canı chenneme 0 0 Yanıtla
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