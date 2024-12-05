Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatıp Halep, İdlib ve Tel Rıfat'ı ele geçiren silahlı muhalif grupların ilerleyişi sürerken, terör örgütleri de Münbiç'e doğru geçti.
Bölgedeki istikrarsızlıktan faydalanmaya çalışanların Türkiye'ye yönelik bir saldırıda bulunabileceği ihtimaline ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz şu ifadeleri kullandı; "Tel Rıfat stratejik açıdan çok önemli bir bölge. Türkiye'ye çok yakın bir coğrafya. Burada uzun zamandır terör örgütünün bir yapılanması söz konusuydu. Son gelişmelerle birlikte Tel Rıfat'ta farklı bir ortam oluşmuş durumda.
Terör yapılarından temizlenme sürecinde Tel Rıfat. Bu bizim için çok kıymetli bir durum. İnsanların huzur içinde o bölgede yaşamaları açısından. Ve Türkiye'ye yönelik saldırıların risklerin düşmesi bakımından. Tel Rıfat'taki gelişmeleri memnuniyetle karşılıyoruz. Bize yönelik biliyorsunuz TUSAŞ'a bir terör saldırısı olmuştu. O saldırıyı yapanların da yine Suriye'den geldiklerini biliyoruz.
Dolayısıyla Türkiye terör tehdidi karşısında mücadelesini eksiksiz sürdürecektir. Bize yönelik olabilecek hususlar konusunda tüm kurumlarımız tedbirlerini geliştiriyor. Riskler olabilir mi, elbette ki var" dedi.
Son Dakika › Dünya › Türkiye'ye yönelik bir saldırı ihtimali var mı? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz yanıtladı - Son Dakika
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