Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı harekete geçen silahlı muhalifler ele geçirdikleri şehirlerde hapishanelerdeki mahkumları serbest bırakmaya başladı.
Suriye'de Heyet Tahrir Şam'ın başını çektiği silahlı muhalif gruplar, Beşar Esad rejimine karşı harekete geçti. Muhalifler birkaç gün kısa bir sürede Halep ve İdlib gibi kritik şehirleri almayı başardı. Kaybettiği şehirlerden bir bir çekilen rejim ordusu ise ağır kayıplar verdi.
Muhalifler hakimiyet kurdukları şehirde ilk olarak hapishanelere yöneldi. Esad rejiminin yıllardır alıkoyduğu mahkumlar silahlı muhalifler tarafından teker teker serbest bırakıldı. Özgürlüğüne kavuşan mahkumların koşarak hapishaneden kaçtığı anlar kameraya yansıdı.
Söz konusu gelişmeyle birlikte yeni bir endişe doğdu. Serbest kalan mahkumlar nedeniyle Türkiye'ye doğru yeni bir göç dalgasının başlama ihtimali gündeme geldi.
Son Dakika › Dünya › Türkiye'yi endişelendirecek görüntüler! Suriye'de muhalifler mahkumları serbest bırakıyor - Son Dakika
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