Türkiye\'yi endişelendirecek görüntüler! Suriye\'de muhalifler mahkumları serbest bırakıyor

Mmt Erd:

Ahmak haber portalı. Ordaki gariban suçsuz insanlar yıllardır hapiste kalıyor ve artık şehirleri ülkeleri kendilerinin oluyor. Napsınlar Türkiye yi. Türkiye nin kendi halkı olarak biz bile rahat değiliz onlar gelmezler artık. Biz de Avrupa ya kaçmaya çalışıyoruz