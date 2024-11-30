Türkiye'yi endişelendirecek görüntüler! Suriye'de muhalifler mahkumları serbest bırakıyor - Son Dakika
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Türkiye'yi endişelendirecek görüntüler! Suriye'de muhalifler mahkumları serbest bırakıyor

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Suriye'de Halep, İdlib ve Hama'yı ele geçiren muhalifler, ilk iş olarak Beşar Esad rejiminin yıllardır hapiste mahkum tuttuğu insanları serbest bıraktı. Görüntülerde mahkumların hızla hapishaneden kaçtığı görülürken, söz konusu gelişme, Türkiye'ye yeni bir göç hareketini başlatma endişesini artırdı.

30.11.2024 22:35
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Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı harekete geçen silahlı muhalifler ele geçirdikleri şehirlerde hapishanelerdeki mahkumları serbest bırakmaya başladı.

MUHALİFLER ESAD'IN KALELERİNİ BİR BİR ELE GEÇİRİYOR

Suriye'de Heyet Tahrir Şam'ın başını çektiği silahlı muhalif gruplar, Beşar Esad rejimine karşı harekete geçti. Muhalifler birkaç gün kısa bir sürede Halep ve İdlib gibi kritik şehirleri almayı başardı. Kaybettiği şehirlerden bir bir çekilen rejim ordusu ise ağır kayıplar verdi.

HAPİSHANELERDE MAHKUMLAR SERBEST BIRAKILIYOR

Muhalifler hakimiyet kurdukları şehirde ilk olarak hapishanelere yöneldi. Esad rejiminin yıllardır alıkoyduğu mahkumlar silahlı muhalifler tarafından teker teker serbest bırakıldı. Özgürlüğüne kavuşan mahkumların koşarak hapishaneden kaçtığı anlar kameraya yansıdı.

"TÜRKİYE'YE YENİ GÖÇ DALGASI" ENDİŞESİ

Söz konusu gelişmeyle birlikte yeni bir endişe doğdu. Serbest kalan mahkumlar nedeniyle Türkiye'ye doğru yeni bir göç dalgasının başlama ihtimali gündeme geldi.

Türkiye\'yi endişelendirecek görüntüler! Suriye\'de muhalifler mahkumları serbest bırakıyor

İnsan Hakları, Politika, Türkiye, Mahkum, Mahkum, Suriye, İdlib, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Türkiye'yi endişelendirecek görüntüler! Suriye'de muhalifler mahkumları serbest bırakıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Mmt Erd:
    Ahmak haber portalı. Ordaki gariban suçsuz insanlar yıllardır hapiste kalıyor ve artık şehirleri ülkeleri kendilerinin oluyor. Napsınlar Türkiye yi. Türkiye nin kendi halkı olarak biz bile rahat değiliz onlar gelmezler artık. Biz de Avrupa ya kaçmaya çalışıyoruz 40 40 Yanıtla
  • İbrahim ozturk:
    tayyo alır içeri kardaşları nede olsa 22 29 Yanıtla
  • Emir Kozcu:
    2.dalga gelir merak etmeyin. ilk dalgada da bir sürü mahkum ülkemize geldi şimdi burada cezaevinde yatıyorlar. 22 10 Yanıtla
  • mehmet:
    ÜLKEYİ BİTİRDİLER NE KADAR TERÖRİST VAR DOLDURDULAR NEREDE BU TSK UYUYORMU ARTIK GÖREVE 15 7 Yanıtla
  • Ruzgar Saka:
    biz türkiyeyiz isterlerse 100 milyondan kişi gelsin 4 12 Yanıtla
  • Oğuz Özmen:
    sonunda istediğin oldu tayıp esat yıkıldı büyük İsrail devleti kuruluyor senin İsrail tavrın tiyatro göstermelik kim bu muhalifler kim önce silah verdin adamların ülkesini karistırdım binlerce insanın ölmesine sebep verdin milyonlarca insanı ülkemize geldi ülkemizin kültürü deyişti sen nasıl hesap vereceksin Rabbime 9 5 Yanıtla
  • Yunuss Bayern:
    Tayyare hemen alır diyenlerr 6 3 Yanıtla
  • Aa:
    rejim karşıtı insanlar 0 0 Yanıtla
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