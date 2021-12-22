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Turkovac: Yerli Covid aşısı için acil kullanım onayı alındı - Son Dakika
BBC

Turkovac: Yerli Covid aşısı için acil kullanım onayı alındı

22.12.2021 17:28
Turkovac: Yerli Covid aşısı için acil kullanım onayı alındı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, acil kullanım onayını alan yerli Covid-19 aşısı Turkovac'ın seri acil kullanım onayının alındığını ve seri üretime başlandığını duyurdu.

Acil kullanım onayını alan Turkovac'ın seri üretimine başlandı. Peki aşı ile ilgili neler biliniyor? Aşı Omicron varyantına karşı etkili mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaptığı açıklamada Turkovac'ın acil kullanım onayını aldığını ve seri üretimine başlandığını duyurdu.

Erdoğan, konuşması sırasında Turkovac aşısının üretildiği Şanlıurfa'daki tesise canlı yayında bağlandı. Tesiste aşının geliştirilmesine öncülük eden bilim insanlarıyla birlikte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşının bir hafta ya da on gün içinde, başta şehir hastanelerinde olmak üzere uygulanmaya başlayacağını söyledi.

Aşı ne kadar etkin ve güvenli? Turkovac hatırlatma dozu olarak kullanılabilir mi?

Sinovac gibi inaktif bir aşı olan Turkovac, Erciyes Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'nın (TÜSEB) işbirliğiyle geliştirildi.

İnaktif aşılar öldürülmüş virüs ihtiva ediyor ve geleneksel yöntemlerle üretiliyor.

Turkovac'ın binlerce kişi üzerinde test edildiği 3. faz çalışmaları Haziran ayı sonunda başlamıştı.

Turkovac üretim tesisinde konuşan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, aşının klinik çalışmalarından elde edilen ön verilere göre Turkovac uygulanan kişilerin Covid-19'a yakalanma riskinin diğer aşılara göre daha düşük olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Kara'nın paylaştığı verilere göre Turkovac aşısı Türkiye'de uygulanan bir diğer inaktif aşı olan Sinovac'a göre iki kat daha iyi koruma sağlıyor.

Bununla birlikte, klinik çalışma sonuçları, Turkovac uygulanan kişiler arasında Covid-19'u ağır geçiren ya da yoğun bakıma kaldırılan olmadığı yönünde.

Prof. Dr. Kara aşının hatırlatma dozu olarak kullanıldığında antikor seviyelerini hızla yükselttiğinin gözlendiğini de söyledi.

Buna göre daha önce iki doz aşı olmuş kişilerde Turkovac hatırlatma dozu olarak kullanıldığında antikor seviyesinde 4 katın üzerinde artış sağlanıyor.

Prof. Dr. Kara, daha önce Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, inaktif aşıların dünya genelinde 3,5 milyar kişiye uygulandığı için bir avantajı olduğunu belirtmiş ve Turkovac'ın olası yan etkilerine dair araştırmalardan olumlu sonuçlar aldıklarını söylemişti.

Omicron varyantına karşı etkili mi?

Turkovac'ın koronavirüsün yeni varyantı Omicron'a karşı etkili olup olmadığı içinse daha fazla çalışmaya ihtiyaç var.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, aşının yeni varyanta karşı etkinliğini anlamak için zamana ihtiyaç olduğunu belirtti.

NTV canlı yayınında konuşan Doç. Dr. Kayıpmaz, iki doz aşı olmuş kişilerin hatırlatıcı doz olması durumunda bir miktar koruyuculuk sağlanabileceğini aktardı. Buna karşın Omicron için bu koruyuculukta bir miktar azalma olabileceğini ve bu nedenle aşıyla birlikte diğer tedbirlerin düşünülmesi gerektiğini söyledi.

Yerli aşının Omicron varyantına göre güncellenebileceğini de söyleyen Kayıpmaz, aşıların güncellenip üretilmesinin önünde bir engel olmadığını belitti. mRNA aşıları için söz konusu güncellemeler inaktif aşılara göre daha kolay yapılabiliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, "Salgın döneminde maske başta olmak üzere elimizdeki tıbbi malzemeleri paylaştık. Diğer yerlerden aldığımız aşılardan bir kısmını da dost ülkelere gönderiyoruz. Turkovac'ın üretimiyle birlikte aşımızı tüm insanlıkla paylaşmaktan memnuniyet duyacağız" ifadelerini kullandı.

Turkovac: Yerli Covid aşısı için acil kullanım onayı alındı

Fahrettin Koca, Koronavirüs, TURKOVAC, 112, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Turkovac: Yerli Covid aşısı için acil kullanım onayı alındı - Son Dakika Dünya

BBC

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