Tuvaletten 6 koruma ile birlikte çıkan Putin'in dışkısını toplattırdığı iddia edildi - Son Dakika
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Tuvaletten 6 koruma ile birlikte çıkan Putin'in dışkısını toplattırdığı iddia edildi

13.06.2022 12:22
Tuvaletten 6 koruma ile birlikte çıkan Putin'in dışkısını toplattırdığı iddia edildi

Putin'in bir ziyaret sırasında tuvalete 6 koruması ile gittiği anlar Twitter'da gündem oldu. Dış basında ses getiren olayın perde arkasında yatan nedenin ise, DNA'sının ele geçirilmesini istemeyen Putin'in dışkısını korumalarına toplattığı iddia edildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir süredir ülke içi ve ülke dışında yaptığı gezilerde tuvalete korumalarıyla gitmesi olay oldu. Son olarak sosyal medyada viral olan görüntülerde, Putin'in tuvaletten 6 korumasıyla çıktığı anlar yer aldı.

DIŞKISINI TOPLATTIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Dış basına yansıyan haberlerde, Putin'in dışkısını korumalarına toplattığı, arkasındaki sebebin ise DNA'sının ele geçirilmesini istemediği olduğu belirtildi.

GEORGE BUSH HAKKINDA DA BENZER İDDİALAR ORTAYA ATILMIŞTI

Öte yandan Putin'in dışkısını toplattığı iddiası sadece kendisine has bir durum değil. ABD Başkanı George W. Bush'un 2004 yılındaki Türkiye ziyaretinde beraberinde özel bir klozetin getirildiği, Bush'un sadece bu tuvaleti kullanacağı öne sürülmüştü. Yaşanan süreçteki bütün dışkı ve idrarın ise tekrar ABD'ye götürüleceğine dair haberler basına yansımıştı.

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Vladimir Putin, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Tuvaletten 6 koruma ile birlikte çıkan Putin'in dışkısını toplattırdığı iddia edildi - Son Dakika


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