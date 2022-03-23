Twerk yapan genç kadın, dolabın altında kaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Twerk yapan genç kadın, dolabın altında kaldı

23.03.2022 17:24
Twerk yapan genç kadın, dolabın altında kaldı

Amerika Birleşik Devletleri'nde iş yerinde twerk yapan bir güvenlik görevlisi, buzdolabının üzerine devrilmesinin ardından kendisini zor kurtardı.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir iş yerinde meydana gelen olay, büyük korkuya neden oldu. Güvenlik görevlisi olarak çalışan bir kadın, işinden arta kalan bir vakitte twerk yapmaya başladı.

DOLAP BİR ANDA ÜZERİNE DEVRİLDİ

Bir süre sonra hemen yan tarafındaki dolaba tutunarak dansına devam etmeye çalışan kadın, talihsiz bir sürprizle karşılaştı. Dolap, aniden genç kadının üzerine devrildi.

SON ANDA KURTULDU

Dolaptaki tüm içecekler üzerine devrilen kadın, büyük yara almaktan son anda kurtuldu. Bu anlar da saniye saniye kameralara yansıdı.

YORUMLAR
500
Uğur Akkuş, Ebru Şallı ile boşanacağı iddiasını yalanladı! Uğur Akkuş, Ebru Şallı ile boşanacağı iddiasını yalanladı! Otomatik vitesli araçlardaki şanzıman arızalarını belirleyen cihaz geliştirildi Otomatik vitesli araçlardaki şanzıman arızalarını belirleyen cihaz geliştirildi

Amerika Birleşik Devletleri, Sosyal Medya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Twerk yapan genç kadın, dolabın altında kaldı - Son Dakika


Son Dakika
17:21 Rusya'ya bir yaptırım daha! Rusya ve Belarus'a Western Union üzerinden para transferi yapılamayacak
17:14 Son Dakika: TFF, 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın Türkiye'de düzenlenmesi için başvuru yaptı
17:09 Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, gençleri Eko İklim Zirvesi ve Fuarı'na davet etti
17:04 Eşini öldürdüğü iddia ediliyordu! Müebbet hapsi istenen sanık tahliye edildi!
17:02 Final bölümüyle ekranda olacak Son Nefesime Kadar'da Ferzan, şüphelerinde haklı mı? Mihri'nin kararı ne olacak?
16:51 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: NATO, Ukrayna'ya barış gücü göndermeyecek
16:41 Fatih Terim günler sonra konuştu! Portekiz maçı için dikkat çeken açıklama yaptı: İtiraf etmeliyim, üzgünüm
16:37 Nureddin Nebati görevden alınacak mı? Yerine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in geleceği iddiasına net yanıt geldi
16:35 Kuruluş Osman'da bu akşam neler olacak? İnegöl fethinin kapısı açılacak mı?
16:31 Belarus'un Putin'e destek vermek için savaşa dahil olacağı iddia edildi! Bazı Ukraynalı diplomatlardan ülkeyi terk etmeleri istendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 17:28:31. #1.11#
SON DAKİKA: Twerk yapan genç kadın, dolabın altında kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement