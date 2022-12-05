Canlı yayındaki Twitch yayıncısı, arkada aniden beliren çıplak annesi yüzünden büyük utanç yaşadı

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Twitch yayıncısı bir gencin, oyun oynadığı anları internet üzerinden takipçileriyle paylaştığı dakikalarda ilginç bir an yaşandı.

İÇ ÇAMAŞIRLARIYLA DOLAŞIYORDU

Oğlunun kamerasının açık olduğundan habersiz bir şekilde evinde yarı çıplak bir şekilde dolaşan anne, kameralara yakalandı. Durumu fark eden yayıncı kapıyı kapatmadan önce annesinin yarı çıplak vücudu canlı yayında dakikalarca kaldı.

YARIM MİLYONDAN FAZLA İZLENDİ

Annesinin yarı çıplak görüntüsünün kameraya yansımasından sonra Twitch yayıncısı duruma sadece gülmeyi tercih etti. Sosyal medyada gündem yaratan görüntülere kısa sürede 722 binden fazla izlenmeye ulaştı.