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Twitter'da hisse satma anketi yapan Musk, 5 milyar dolarlık hisse sattı - Son Dakika
BBC

Twitter'da hisse satma anketi yapan Musk, 5 milyar dolarlık hisse sattı

11.11.2021 07:54
Twitter'da hisse satma anketi yapan Musk, 5 milyar dolarlık hisse sattı

Tesla'nın CEO'su ve dünyanın en zenginlerinden iş insanı Elon Musk, şirketteki 5 milyar dolarlık hissesini sattı.

Tesla'nın CEO'su ve dünyanın en zenginlerinden iş insanı Elon Musk, şirketteki 5 milyar dolarlık hissesini sattı.

Satış, Musk'ın Twitter'daki 63 milyon takipçisine, şirket hisselerinin yüzde 10'unu satıp satmamayı sormasından birkaç gün sonra yapıldı.

Ankette, Musk'a hisseleri satmasının söylenmesinden bu yana şirket hisseleri yüzde 16 değer kaybeti.

Tesla, dünyanın en değerli otomotiv şirketi ve 1 trilyon dolardan fazla değer biçiliyor.

Musk ise değeri 4 milyar dolar civarında olan 3,6 milyon adet hisse senedi sattı.

Daha sonra da 1,1 trilyon dolar değerindeki satış opsiyonlu 934 bin hissesini satı.

Satış belgelerinde, hisselerin beşte birinin satışının Eylül ayında, Twitten anketinden çok önce varılan bir ticari plan uyarınca satıldığı kaydedildi.

Ankete 3,5 milyon kişi katılmış ve katılımcıların yüzde 58'i Musk'a hisselerini satmasını söylemişti.

Musk, anketle aslında ABD'deki Demokrat Partili bazı siyasilerin önerdiği "milyarder vergisi" önerisine karşı çıkıyordu.

Tesla yöneticisi Musk, şirkette 200 milyar dolardan fazla değeri olan hisseye sahip. Gelecek yıl için planlanan yeni operasyonlarla bu servetin çok daha büyüyeceği tahmin ediliyor. Ancak bu durumda, önerilen yasa da geçerse, bu Musk için çok ciddi bir vergi ödemesi anlamına gelecek.

Twitter'da hisse satma anketi yapan Musk, 5 milyar dolarlık hisse sattı

Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Twitter'da hisse satma anketi yapan Musk, 5 milyar dolarlık hisse sattı - Son Dakika Dünya

BBC

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SON DAKİKA: Twitter'da hisse satma anketi yapan Musk, 5 milyar dolarlık hisse sattı - Son Dakika
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