Uçak fabrika çatışına düştü! 1 kişi öldü, 18 kişi yaralandı - Son Dakika
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Dünya

Uçak fabrika çatışına düştü! 1 kişi öldü, 18 kişi yaralandı

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Güney Kaliforniya'da, Fullerton Belediye Havaalanı'ndan kalkan dört kişilik, tek motorlu uçak, kalkışından iki dakika sonra bir mobilya fabrikasının çatısına çarparak düştü. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri, yangına müdahale ederek fabrika binasında bulunan yaklaşık 200 çalışanı ve çevre işyerlerindeki kişileri tahliye etti. Kazanın nedeni ve hayatını kaybedenlerin kimlikleri henüz açıklanmadı.

03.01.2025 10:30
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Güney Kaliforniya'da küçük bir uçağın mobilya fabrikasının çatısına çarparak düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

Fullerton Belediye Havaalanı'ndan kalkan dört kişilik, tek motorlu uçak, kalkışından yaklaşık iki dakika sonra Michael Nicholas Designs mobilya fabrikasının çatısına çakıldı. Kaza anını gösteren güvenlik kamerası görüntülerinde, uçağın yan yatmış halde yüksek hızla çatıya çarptığı ve ardından büyük bir alev ve duman bulutunun yükseldiği görülüyor.

Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri, yangına müdahale ederken fabrika binasında bulunan yaklaşık 200 çalışanı ve çevre işyerlerindeki kişileri tahliye etti. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi hastaneye kaldırıldı, 8 kişi ise ayakta tedavi edildi. Yetkililerin yaptığı açıklamada, ölen kişilerin uçakta mı yoksa fabrikada mı olduğu henüz netlik kazanmadı.

Havaalanı çalışanı Chris Villalobos'un verdiği bilgiye göre pilot, kaza öncesi hava trafik kontrolüne acil iniş yapacağını bildirdi. Villalobos, pilotun havaalanının düzenli müşterilerinden olduğunu ve kendi hangarının bulunduğunu söyledi.

Federal Havacılık İdaresi, düşen uçağın Van's RV-10 modeli olduğunu doğruladı. Kazanın nedeni araştırılırken, hayatını kaybedenlerin kimlikleri henüz açıklanmadı.

Uçak fabrika çatışına düştü! 1 kişi öldü, 18 kişi yaralandı
Uçak fabrika çatışına düştü! 1 kişi öldü, 18 kişi yaralandı
Uçak fabrika çatışına düştü! 1 kişi öldü, 18 kişi yaralandı
Uçak fabrika çatışına düştü! 1 kişi öldü, 18 kişi yaralandı

Amerika Birleşik Devletleri, Haberler.com Özel, Kaliforniya, İtfaiye, 3-sayfa, Güncel, Polis, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Uçak fabrika çatışına düştü! 1 kişi öldü, 18 kişi yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Sabri İnce:
    Haber başlığı " bir ölü " diyor devamında "iki kişi öldü" deniyor. .. Mesleğinize saygınız yok mu . 1 0 Yanıtla
  • Batu Gun:
    çatıŞına, 1 ölü diye başlık haberde 2 ölü..... liyakat kelimesinin anlamini biliyor musunuz siz? 0 0 Yanıtla
  • Mert TÜRKOĞLU:
    gaz verme gaz vermee , at boşa gitsin 0 0 Yanıtla
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