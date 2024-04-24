Florida'da MacDill Hava Kuvvetleri Üssü'nde Timsah Yakalandı - Son Dakika
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Florida'da MacDill Hava Kuvvetleri Üssü'nde Timsah Yakalandı

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ABD'nin Florida eyaletindeki MacDill Hava Kuvvetleri üssünde bir timsah piste çıktı. Görüntülerde timsahın bir uçağın yanında bulunduğu ve 3 görevli tarafından dikkatli bir şekilde yakalandığı görüldü. MacDill Hava Kuvvetleri dün yaptığı açıklamada, timsahın Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu tarafından yakalanarak nehre bırakıldığını belirtti.

24.04.2024 09:59  Güncelleme: 10:04
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ABD'nin Florida eyaletindeki MacDill Hava Kuvvetleri üssünde bir timsah piste çıktı. Görüntülerde timsahın bir uçağın yanında bulunduğu ve 3 görevli tarafından dikkatli bir şekilde yakalandığı görüldü.

Florida'nın Tampa bölgesinde bulunan MacDill Hava Kuvvetleri dün yaptıkları açıklamada, iniş yapmış bir uçağın yanında timsah görüldüğünü ve görevliler tarafından dikkatli bir şekilde yakalandığını açıkladı. Açıklamada, "MacDill Hava Kuvvetleri Ãœssü'nde bir timsah piste çıktı. Timsah Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu (FWC) tarafından yakalanarak Hillsborough'daki nehre bırakıldı. En yeni dişli havacımız (timsah) üs dışında daha uygun bir ortama yerleştirildi. FWC'ye yardımları için özel teşekkürler" denildi.

İşte o anlara ilişkin kareler;

Uçak pistine çıkan timsahı görenler gözlerine inanamadı
Uçak pistine çıkan timsahı görenler gözlerine inanamadı
Uçak pistine çıkan timsahı görenler gözlerine inanamadı

Amerika Birleşik Devletleri, Florida, 3.Sayfa, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Florida'da MacDill Hava Kuvvetleri Üssü'nde Timsah Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Florida'da MacDill Hava Kuvvetleri Üssü'nde Timsah Yakalandı - Son Dakika
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