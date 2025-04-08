Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, Yunanistan'a yapılacak olan bazı uçuş seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Üstün şu ifadelere yer verdi:
"Yunanistan'da 9 Nisan Çarşamba günü gerçekleşecek genel grev nedeniyle aşağıdaki seferlerimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir.
İstanbul - Atina/ Atina - İstanbul:
TK1841, TK1842, TK1843, TK1844, TK1845, TK1846, TK1849, TK1850
İstanbul - Selanik/ Selanik - İstanbul:
TK1881, TK1882, TK1893, TK1894
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Son Dakika › Dünya › Uçuş yapacaklar dikkat! Türk Hava Yolları (THY) iptal olan seferleri duyurdu - Son Dakika
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