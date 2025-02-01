Uganda'da gönülleri ısıtan proje! Görme engellilere Kur'an-ı Kerim öğrettiler - Son Dakika
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Dünya

Uganda'da gönülleri ısıtan proje! Görme engellilere Kur'an-ı Kerim öğrettiler

Uganda\'da gönülleri ısıtan proje! Görme engellilere Kur\'an-ı Kerim öğrettiler

Uganda'nın Wakiso bölgesinde yer alan Isar Yetimhanesi'nde, Çare Derneği'nin öncülüğünde, TİKA ve Uluslararası Braille Kur'an Hizmetleri Birliği'nin de desteği ile yürütülen 150 saatlik Kabartma Kur'an-ı Kerim eğitimi başarıyla tamamlandı.

01.02.2025 18:56
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Uganda'nın Wakiso bölgesinde yer alan Isar Yetimhanesi'nde, Çare Derneği'nin öncülüğünde, TİKA ve Uluslararası Braille Kur'an Hizmetleri Birliği'nin de desteği ile yürütülen 150 saatlik Kabartma Kur'an-ı Kerim eğitimi başarıyla tamamlandı.

Uganda'da gönülleri ısıtan proje! Görme engellilere Kur'an-ı Kerim öğrettiler

GÖRME ENGELLİ ÖĞRENCİLER, KUR'AN-I KERİM'İ ÖĞRENDİ

Bu eğitim sayesinde, 50 görme engelli katılımcı, Braille alfabesiyle hazırlanmış özel Kur'an-ı Kerimler sayesinde mukaddes kitabımızı dokunarak okuma yeteneği kazandı. Uganda'da yaklaşık 2.700 görme engelli Müslümanın Kur'an'ı öğrenme fırsatının olmadığı düşünüldüğünde, bu projenin önemi daha da iyi anlaşılıyor.

Uganda'da gönülleri ısıtan proje! Görme engellilere Kur'an-ı Kerim öğrettiler

HRİSTİYAN ÖĞRENCİLER, İSLAM'I SEÇTİ

Görüntülerde, öğrencilerin büyük bir dikkat ve özenle ders çalıştığı, eğitmenler eşliğinde Kur'an-ı Kerim'i tekrarladığı anlar yer alıyor. Ancak, projenin en dikkat çekici gelişmelerinden biri, Kur'an okumayı öğrenmek için programa katılan bazı Hristiyan öğrencilerin İslam dinini seçmesi oldu.

Uganda'da gönülleri ısıtan proje! Görme engellilere Kur'an-ı Kerim öğrettiler

"BENZER PROJELERİN DAHA FAZLA ÜLKEDE UYGULANMASI GEREKİYOR"

Bu isimlerden biri olan Benjamin, eğitim süreci boyunca İslam'ı daha yakından tanıyınca Müslüman olmaya karar verdi ve Bünyamin adını aldı. Program süresince benzer kararlar alan başka öğrenciler de oldu. Eğitim sürecini yakından takip eden International Union of Braille Quran Services (Uluslararası Braille Kur'an Hizmetleri Birliği) Başkanı Halis Kurulay, projenin önemini şu sözlerle vurguladı: "Bu proje, görme engelli kardeşlerimizin Kur'an ile buluşmasına vesile olurken, onların toplum içinde daha aktif yer almalarını da sağlıyor. Benzer projelerin daha fazla ülkede uygulanması gerekiyor."

Katılımcılardan 20 yaşındaki Omar ise, 'Bu proje sayesinde Kur'an-ı Kerim'i dokunarak okuyabiliyorum ve öğrendiklerimi başkalarıyla paylaşmak istiyorum,' diyerek duygularını ifade etti. Proje, dini eğitimin yanı sıra, katılımcıların camilerde ibadet etmelerine ve sosyal yaşama daha aktif katılım sağlamalarına da destek oluyor. Çare Derneği yetkilileri, bu başarılı eğitim modelinin diğer ülkelerde de uygulanması için çalışmalarını sürdürüyor. Projenin yakın gelecekte daha fazla görme engelli bireye ulaşması hedefleniyor.

Eğitim, Dünya, Dini, Son Dakika

Son Dakika Dünya Uganda'da gönülleri ısıtan proje! Görme engellilere Kur'an-ı Kerim öğrettiler - Son Dakika

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