Ugandalı çocuk grubunun, Trump suikast girişimini canlandıran videosu viral oldu - Son Dakika
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Dünya

Ugandalı çocuk grubunun, Trump suikast girişimini canlandıran videosu viral oldu

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Ugandalı bir çocuk grubu, Donald Trump'a yönelik suikast girişimini yeniden canlandırarak viral oldu. TikToker Blud Ug önderliğindeki çocuklar, dünyayı şoke eden olaydan günler sonra, tahta tüfekler ve plastik kasalardan yapılmış bir kürsü kullanarak kaotik sahneleri hicivli bir şekilde canlandırdı. Trump'ı oynayan çocuk, yumruğunu havaya kaldırıp "Savaş!" diye bağırdı.

18.07.2024 10:45  Güncelleme: 10:53
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Ugandalı bir çocuk grubu, Donald Trump'a yönelik suikast girişimini yeniden canlandırarak viral oldu. TikToker Blud Ug öncülüğündeki çocuklar, tahta tüfekler ve plastik kasalardan yapılmış bir kürsü kullanarak olayı hicivli bir şekilde canlandırdı.

Video, sosyal medyada milyonlarca izlenmeye ulaştı. İzleyiciler, bunun "tüm dünyanın" suikast girişimini nasıl izlediğini gösterdiğini belirtti. Çocuklar, gerçek ses kaydını kullanarak Trump'ı ve Gizli Servis'i taklit etti.

Suikast girişimi Amerika'da endişe yaratırken, video orijinal görüntülerin aldığı tepkiyle dalga geçmek için kullanıldı. Bazı yorumcular, Ugandalı çocukların performansını Gizli Servis'in tepkisiyle karşılaştırdı.

Bu arada, Gizli Servis şefi Kimberly Cheatle, olay sonrası artan baskıyla karşı karşıya. Cheatle, saldırganın ateş açtığı çatıya neden ajan yerleştirilmediği sorusuna tartışmalı bir açıklama getirdi.

Yeni detaylar, saldırgan Thomas Matthew Crooks'un polis ve Gizli Servis'ten üç kez kaçtığını ortaya çıkardı. Tanıkların uyarılarına rağmen, güvenlik açığı nedeniyle Crooks suikast girişimini gerçekleştirebildi.

Ugandalı çocuk grubunun, Trump suikast girişimini canlandıran videosu viral oldu
Ugandalı çocuk grubunun, Trump suikast girişimini canlandıran videosu viral oldu
Ugandalı çocuk grubunun, Trump suikast girişimini canlandıran videosu viral oldu
Ugandalı çocuk grubunun, Trump suikast girişimini canlandıran videosu viral oldu
Ugandalı çocuk grubunun, Trump suikast girişimini canlandıran videosu viral oldu

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Son Dakika Dünya Ugandalı çocuk grubunun, Trump suikast girişimini canlandıran videosu viral oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Mehmet Uzun: Çocukların tiyatrosu, Trump ın olayından daha gerçekçi:) 24 0 Yanıtla
  • Sercan Polat: Tebrıkler cocuklar turkıyede oyuncuyum dıye gecınen artsıslere. Gelsın 13 0 Yanıtla
  • Adem Uçuk: Daha gerçekçi olmuş 5 0 Yanıtla
  • Fayton Faytoncu: Harikasiniz… gizli servis bile izlerken gulmusttur) 1 0 Yanıtla
  • Adem Kunt: Bunlar bizim Sanatcilardan daha iyi ve degerliler. 0 0 Yanıtla

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