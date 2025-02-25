Ukrayna, ABD ile değerli madenler konusunda anlaşmaya vardı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Ukrayna, ABD ile değerli madenler konusunda anlaşmaya vardı

Geniş Video İzle

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ABD Başkanı Donald Trump, değerli madenler konusunda anlaşmaya vardı. Zelenskiy'nin cuma günü Beyaz Saray'a giderek anlaşmaya imza atması bekleniyor. Anlaşma çerçevesinde Kiev'e güvenlik garantisi sözü vermeyen ABD, gelecekte Ukrayna'dan çıkarılacak maden, gaz ve petrolün yüzde 50'sine ortak olacak.

25.02.2025 22:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna- Rusya savaşında arabuluculuğa soyunan ABD Başkanı Donald Trump, Kiev'in değerli madenlerine göz dikti. Trump'ın Zelenskiy'ye askeri destek karşılığında Ukrayna'nın nadir toprak elementinin yarısını ABD'li şirketlere devretme teklifinde bulunduğu öğrenildi.

ZELENSKİY, TRUMP İLE ANLAŞTI

İlk başta teklifi reddeden Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy geri adım attı. Zelenskiy ile ABD Başkanı Donald Trump, değerli madenler konusunda anlaşmaya vardı. Zelenskiy'nin cuma günü Beyaz Saray'a giderek anlaşmaya imza atması bekleniyor.

Aktarılanlara göre ABD, 500 milyar dolar şartını kaldırdı, Ukrayna da imzaya yanaştı. Ayrıca anlaşmanın Ukrayna'nın halihazırda kazanç sağladığı projeleri de kapsamayacağı belirtildi. Gelecekte çıkarılacak maden, gaz ve petrolün yüzde 50'si anlaşma kapsamında yer alıyor. ABD anlaşma çerçevesinde Ukrayna'ya güvenlik garantisi sözü vermiyor.

"ANLAŞMA HEM ABD'YE HEM DE UKRAYNA'YA FAYDA SAĞLAYACAK"

Öte yandan Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın brifinginde ABD ile Ukrayna arasında imzalanması beklenen kıymetli madenler anlaşmasına ilişkin değerlendirme yaptı. Mevcut ABD yönetiminin bu anlaşmaya çok önem verdiğini ve bunun için Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Orta Doğu gezisini erteleyerek bu işe odaklandığını anlatan Sözcü, anlaşmanın hem ABD hem de Ukrayna'ya fayda sağlayacağını söyledi.

"AMERİKAN VERGİLERİNİ TELAFİ EDECEK"

Leavitt, "Bu anlaşmanın imzalanması kritik önem taşıyor. Başkan Trump, Zelenskiy'nin bu anlaşmayı imzalamasını bekliyor. Bu anlaşma, Ukrayna'nın savunmasını finanse eden Amerikan vergilerini telafi edecek ve aynı zamanda savaş nedeniyle cehennemi yaşayan Ukrayna ile kalıcı bir ekonomik ortaklık yaratacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Trump'ın Rusya-Ukrayna savaşının sona erdiğini görme konusunda kararlı olduğunu ifade eden Leavitt, "Kendisi kan dökülmesinin ve ölümlerin durduğunu görmek istiyor. Başkan, önceki yönetimin beceriksizliği nedeniyle bu karmaşayı miras aldı ve bunu düzeltmeye kararlı. Rusya ve Ukrayna'da ve ayrıca Orta Doğu'da bir barış anlaşması yapmaya çok kararlı." şeklinde konuştu.

ZELENSKİY, BEYAZ SARAY'DA ANLAŞMAYA İMZA ATACAK

ABD Başkanı Donald Trump, ay başında, şimdiye kadar sağlanan yardımlar nedeniyle Ukrayna'nın ABD'ye yüzlerce milyar dolar borcu olduğunu ifade etmiş, Kiev'le 500 milyar dolarlık nadir toprak elementlerini talep eden bir anlaşma yapmak istediğini açıklamıştı. Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için hem Rusya hem Ukrayna tarafıyla görüşmelerin sürdüğünü, kıymetli madenler anlaşmasını imzalamak üzere Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin bu veya gelecek hafta Beyaz Saray'a geleceğini bildirmişti.

Ukrayna'nın lityum, titanyum, uranyum ve manganez gibi çok çeşitli kritik ve büyük element ve mineral sahaları bulunuyor.

Ukrayna, ABD ile değerli madenler konusunda anlaşmaya vardı

Volodimir Zelenskiy, Donald Trump, Beyaz Saray, Ukrayna, Güncel, Dünya, Saray, Kiev, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ukrayna, ABD ile değerli madenler konusunda anlaşmaya vardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • furkan çetin:
    En büyük vatan haini toprağını peşkeş çekendir Putin le orta yolu bulsa daha karlıydı 108 1 Yanıtla
  • Ahmet Akkas:
    anladiniz ukrayna abd nin nicin seni savaşa soktuğunu yazik ettiniz güzelim ulkeye nasil bi oyuna geldin zelenski diye bi şarlatan başa getirip değerli madenlerini elinden nasil çalındığını 67 1 Yanıtla
  • Cihan CANKAYA:
    ülkenin kahramani gelecegini satti !! ölen ukraynalilar niye öldü ? vatan icin ? vatani amerikaya satinca farklimi oldu ? 60 1 Yanıtla
  • Mehmet Akil ÇELİK:
    Kovboylar Ukrayna'ya da demokrasi ve özgürlük getirdi 54 3 Yanıtla
  • Osman Koca:
    ibret olsun anlayana 54 0 Yanıtla
  • 202325:
    Çarkçı Zelensikik.Atıp tutuyodu,Turp bununla dalga geçip küçük gördü buda üstüne resmen topraklarını sattı.Zelensikik. 51 0 Yanıtla
  • Osman A:
    Ülkesine hainlik edip,topraklarını satan Zelo 46 1 Yanıtla
  • Casper:
    Zavallı Zelensky Putin Amcadan Korkuyor 40 0 Yanıtla
  • İmge Mustafa:
    Ülkenin başına bir hokkabazı getirirsen böyle rezil olursun. Yazık oldu Ukraynaya 26 1 Yanıtla
  • Ayhan Sevilir:
    bu danglk şovmeni o güne kadar Putin ortadan kaldırabilir. bu Rusya için büyük tehdit olur 13 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:44 Ukrayna, ABD ile değerli madenler konusunda anlaşmaya vardı Ukrayna, ABD ile değerli madenler konusunda anlaşmaya vardı
22:12 Jose Mourinho, Okan Buruk ve Mauro Icardi PFDK’ya sevk edildi Jose Mourinho, Okan Buruk ve Mauro Icardi PFDK'ya sevk edildi
22:08 ABD’deki havalimanında faciadan dönüldü Pilot yüzlerce yolcunun hayatını böyle kurtardı ABD'deki havalimanında faciadan dönüldü! Pilot yüzlerce yolcunun hayatını böyle kurtardı
21:44 Konya’da Polis Memuru Şehit Oldu Konya'da Polis Memuru Şehit Oldu
16:51 Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu
10:22 MİT, Reyhanlı saldırısının son failini sınır ötesi operasyonla yakaladı MİT, Reyhanlı saldırısının son failini sınır ötesi operasyonla yakaladı
10:05 Trump, savaş konusunda ısrarını sürdürüyor Trump, savaş konusunda ısrarını sürdürüyor
09:59 Ersin Düzen’den Acun Ilıcalı’ya canlı yayında tarihi ayar Ersin Düzen'den Acun Ilıcalı'ya canlı yayında tarihi ayar
09:56 Resmi araçla kaza yaptı, çarptığı araçların markasını görünce yıkıldı Resmi araçla kaza yaptı, çarptığı araçların markasını görünce yıkıldı
09:43 İstanbul’da bungalovda doğalgaz sızıntısı: 9 kişi zehirlendi İstanbul'da bungalovda doğalgaz sızıntısı: 9 kişi zehirlendi
09:38 Pentagon’dan “Dedeağaç kapatılacak“ iddiasına yanıt Pentagon'dan "Dedeağaç kapatılacak" iddiasına yanıt
09:35 Darbide ’’maymun’’ krizi Acun Ilıcalı ırkçılık değil dedi, geçmişteki sözleri tam tersi Darbide ''maymun'' krizi! Acun Ilıcalı ırkçılık değil dedi, geçmişteki sözleri tam tersi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2025 00:05:23. #1.13#
SON DAKİKA: Ukrayna, ABD ile değerli madenler konusunda anlaşmaya vardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.