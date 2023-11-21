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Ukrayna askerlerinin görüntüsü olay oldu: Zelenski'yi asacak gibi görünüyorlar - Son Dakika

Ukrayna askerlerinin görüntüsü olay oldu: Zelenski'yi asacak gibi görünüyorlar

Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmalar devam ederken paylaşılan bir görüntü büyük yankı uyandırdı. Bahsi geçen görüntüde Ukrayna askerlerinin bir şarkıcının kendilerini eğlendirmeye çalıştığı anlarda yüzü asık ifadeleri dikkat çekiyor. Görüntüyü izleyenler "Zelensky'yi asacakmış gibi görünüyorlar" demekten kendini alamadı.

21.11.2023 - 10:52,  Güncelleme: 10:56
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İki yıla yakın bir süredir devam eden Rusya- Ukrayna Savaşı'nda her iki taraf da bir süredir sahada ilerleme kaydedemiyor. Tahıl ihracatı konusunda sorun yaşayan Ukrayna, Batı'dan gelecek hava savunmasıyla ilgili yardımları bekliyor. Rusya ise Kırım yolunda Ukrayna dronlarını aşmaya uğraşırken askeri sorunlar da yaşıyor. Bölgede olan biten yakından takip edilirken Ukrayna askerlerine ait bir görüntü dikkat çekti.

Ukrayna, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ukrayna askerlerinin görüntüsü olay oldu: Zelenski'yi asacak gibi görünüyorlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna askerlerinin görüntüsü olay oldu: Zelenski'yi asacak gibi görünüyorlar - Son Dakika
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