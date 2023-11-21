Ukrayna askerlerinin görüntüsü olay oldu: Zelenski'yi asacak gibi görünüyorlar

İki yıla yakın bir süredir devam eden Rusya- Ukrayna Savaşı'nda her iki taraf da bir süredir sahada ilerleme kaydedemiyor. Tahıl ihracatı konusunda sorun yaşayan Ukrayna, Batı'dan gelecek hava savunmasıyla ilgili yardımları bekliyor. Rusya ise Kırım yolunda Ukrayna dronlarını aşmaya uğraşırken askeri sorunlar da yaşıyor. Bölgede olan biten yakından takip edilirken Ukrayna askerlerine ait bir görüntü dikkat çekti.