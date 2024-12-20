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Rusya, Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere binlerce Kuzey Koreli askeri cepheye sürdükten sonra, savaştaki en ölümcül gününü bir kez daha yaşadı.

Putin'in ordusu son 24 saatte 2.200'den fazla asker kaybetti, ancak acımasız diktatör daha fazla askeri bu kıyım savaşına gönderme konusunda kararlı görünüyor.

Rus medya kuruluşu Pravda'ya göre, bu kayıplarla Rusya tarafındaki toplam can kaybı 770.420'ye ulaştı.

Kiev'in iddialarına göre, diktatörün cephanesinden yaklaşık 20.000 drone, 10.000 tank ve yüzlerce savaş gemisi, uçak ve helikopter imha edildi.

Rusya'nın bu ürkütücü can kaybı, Rus tiranının 1.000 günü aşkın süredir devam eden çatışmasındaki en yıkıcı dönemini işaret ediyor.

Bir önceki en yüksek kayıp 29 Kasım'da 2.000 olarak kaydedilmişti.

Beyaz Saray ve ABD ordusuna göre, Pyongyang'dan gelen birlikler son birkaç haftadaki çatışmalarda "birkaç yüz" kayıp verdi.

Bir ABD yetkilisi: "DKCH'nin (Kuzey Kore) verdiği en son tahmin ettiğimiz kayıp sayısı birkaç yüz. Bu, hafif yaralanmalardan savaşta ölüme kadar her türlü kaybı içeriyor" dedi.

Ukrayna ordusu tarafından yayınlanan yeni drone görüntüleri, cephe hattındaki Kuzey Koreli savaşçıları ve öldürülen Rus ve Koreli askerlerin cesetlerinin birlikte yığıldığını gösterdiği iddia ediliyor.

Ukrayna'nın GUR askeri istihbaratı, Kuzey Kore'nin iki günlük çatışmada "önemli kayıplar" verdiğini ve "en az 30 askerin öldüğünü ve yaralandığını" ayrıca doğruladı.

Bir videoda, hafta sonu Kursk bölgesindeki büyük çatışmanın ardından Putin'in güçleri tarafından yan yana dizilen düzinelerce Koreli askerin cesetleri gösterildiği belirtiliyor.

Kar altında yüzleri örtülü şekilde yan yana yatan çok sayıda ceset görülebiliyor.

Ukrayna'nın Khorne Grubu tarafından yayınlanan bir başka görüntüde ise karlı ormanlık alanda saklanan Kuzey Koreliler gösteriliyor.

Videodaki askerler, otomatik silahlarla üzerlerinde uçan dronelerden saklanırken görülüyor.