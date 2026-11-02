Ukrayna'da alarm uygulaması sahte radyasyon uyarısı gönderdi, ordu tehdit yok dedi - Son Dakika
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Ukrayna'da alarm uygulaması sahte radyasyon uyarısı gönderdi, ordu tehdit yok dedi

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Ukrayna\'da alarm uygulaması sahte radyasyon uyarısı gönderdi, ordu tehdit yok dedi
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Ukrayna'da hava saldırısı alarmı uygulamasından dün gece sahte radyasyon uyarısı geldi. Ordu, radyasyon tehdidi bulunmadığını açıklarken uygulamanın muhtemelen düşmanca müdahaleye uğradığını bildirdi.

Ukrayna'da hava saldırılarına karşı uyarı amacıyla telefonlarda bulunan uygulama dün gece saatlerinde radyasyon alarmı uyarısı yaptı.Söz konusu alarm, hava kuvvetlerinin uygulaması üzerinden geldi.Telegram üzerinden açıklama yapan ordu yetkilileri, "Herhangi bir radyasyon tehdidi yoktur! Sakin olun ve kanalımızdaki güncellemeleri takip edin" ifadelerini kullandı.Yapılan bilgilendirmede, hava saldırısı alarmı uygulamasının "muhtemelen düşmanca bir müdahaleye maruz kaldığı" da duyuruldu.Kiev'de yaşayan Olena, BBC Radio 4'ün Today programına verdiği demeçte, uyarıları gördükten sonra, "Elektrik kesintilerine, ısınma ve su kesintilerine hazırlıklıyım, ancak nükleer saldırıya hazırlıklı değilim" diye düşündüğünü söyledi.Rusya da bu siber saldırıdan saatler sonra benzer bir duyuru yaptı.Moskova benzer bir uyarı uygulamasının "büyük çaplı bir siber saldırı"dan etkilendiğini açıkladı.İki taraf birbirini suçladıUkrayna'da 1 Kasım yerel saatle yaklaşık 22: 47'de kırmızı seviye hava saldırısı uyarıları başladı.Başkentteki halkın telefonlarına, radyasyon, kimyasal saldırılar ve sokak çatışmalarına ilişkin doğru olmayan uyarılar düşmeye başladı.Ukraynalı siyasetçi Oleksander Merezhko, gelen mesajların Rusça olmasının şüphe uyandırdığını belirterek, yaşananları "siber savaşın bir parçası" olarak nitelendirdi.Merezhko, Ukrayna'nın acil durum uyarı sistemine yönelik siber saldırının arkasında muhtemelen Rusya'nın bulunduğuna inandığını da söyledi.Oleksander Merezhko, Rusya'ya yönelik siber saldırının arkasındaysa Ukrayna'nın olup olmadığına dair bir yorum yapmadı.Kiev'den birkaç saat sonra Rusya'daki bir uyarı uygulaması sahte uyarı mesajı attı.Mesajda "Rusya'nın tüm bölgelerine" nükleer savaş başlıklarının fırlatıldığı ifadesi de yer aldı.Rusya Acil Durum Bakanlığı, ele geçrilen uygulamayı "ek ve yardımcı bir haber hizmeti" olarak nitelendirdi ve kamu uyarı sisteminin "normal şekilde çalıştığını" belirtti.İki olayın birbiriyle bağlantılı olup olmadığı belirsiz.Siber saldırılar, Rusya'nın iki ülke arasındaki en uzun ateşkesi uzatma teklifini reddetmesinin ardından geldi.Ukrayna'nın doğusundaki Herson bölgesiyle sınırlı en uzun ateşkes pazar günü sona ermişti.Söz konusu kısa ateşkles ABD First Lady'si Melania Trump'ın arabuluculuğunda Salı günü erken saatlerde başlamıştı.

Kaynak: BBC
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