Harkov'da Rus Füzesi Saldırısında 14 Yaşındaki Kız Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Dünya

Harkov'da Rus Füzesi Saldırısında 14 Yaşındaki Kız Hayatını Kaybetti

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Ukrayna'nın Harkov şehrinde 14 yaşındaki bir kız çocuğu, parkta oturduğu sırada Rus füzesi saldırısında yaşamını yitirdi. Annesi, yaşadıkları büyük acıyı anlatarak, kızının önünde uzun bir hayat olduğunu vurguladı. Olay, savaşın siviller üzerindeki yıkıcı etkilerini bir kez daha gözler önüne sererken, aynı gün Kiev de saldırı altındaydı.

02.09.2024 17:09  Güncelleme: 17:28
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Ukrayna'nın Harkov şehrinde yaşanan trajik bir olay, savaşın sivillere olan korkunç etkisini gözler önüne serdi. 14 yaşındaki bir kız çocuğu, bir park bankında otururken Rus füzesi saldırısında hayatını kaybetti.

Olayın ardından kızın annesi, derin bir acı içinde yaşadıklarını anlattı. Aile zaten büyük bir trajedi yaşıyordu; kızın babası daha önce Donetsk bölgesinde kaybolmuş ve muhtemelen hayatını kaybetmişti.

Görgü tanıkları tarafından kaydedilen görüntülerde, annenin kızının cansız bedeninin yanında yıkıldığı görülüyor. Kadın, "O sadece 14 yaşındaydı... önünde koskoca bir hayat vardı," diyerek acısını dile getirdi.

Saldırı sonrası çekilen fotoğraflar, olayın vahşetini gözler önüne serdi. Genç kızın vücudu parçalanmış, etrafta kan birikintileri oluşmuştu. Polis ve sağlık görevlileri olay yerine gelerek cesedi örtüp bir morg? taşıdı.

Bu olay, Rusya'nın Ukrayna'daki sivillere yönelik saldırılarının son örneği oldu. Binlerce çocuk okula başlamaya hazırlanırken, Rusya büyük şehirleri bombalamaya devam ediyor.

Aynı gün, Ukrayna'nın başkenti Kiev de saldırı altındaydı. Sabahın erken saatlerinde füzeler ve kamikaze droneları şehri vurdu. Kiev'in hava savunma sistemleri, mümkün olduğunca çok sayıda füzeyi düşürmeye çalıştı.

Saldırının ardından çekilen görüntülerde, konut binaları arasından yükselen büyük alev topları ve aydınlanan gece gökyüzü görülüyordu.

Bu olaylar, Ukrayna'daki savaşın sivillere olan korkunç etkisini bir kez daha gözler önüne serdi. Masum insanların hayatları bir anda sona ererken, geride kalanlar derin acılarla baş başa kalıyor.

Ukrayna'da bankta oturduğu sırada şarapnel parçasının isabet ettiği 14 yaşındaki kız çocuğunun kafası koptu
Ukrayna'da bankta oturduğu sırada şarapnel parçasının isabet ettiği 14 yaşındaki kız çocuğunun kafası koptu
Ukrayna'da bankta oturduğu sırada şarapnel parçasının isabet ettiği 14 yaşındaki kız çocuğunun kafası koptu
Harkov\'da Rus Füzesi Saldırısında 14 Yaşındaki Kız Hayatını Kaybetti

Savaş ve Çatışma, Donetsk, Ukrayna, 3-sayfa, Dünya, Rusya, Rusya, Savaş ve Çatışma, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Harkov'da Rus Füzesi Saldırısında 14 Yaşındaki Kız Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Anazarbus : Ukrayna da ölen masum 1(bir) insan .... Gazze de olan binler ise sadece SAYI. DUNYA işte bu 21 3 Yanıtla
  • Harun Dolu: Anladımda o ülkede savaş var ve bu ne rahatlık gitmiş parkta oturuyor insan daha temkinli olamazmı,ne olursa olsun savaş çok kötü birşey ve anlamsız. 5 2 Yanıtla
  • Mehmet Erdoğan: Ukrayna’daki masum bir çocuk Filistin’deki ölen çocuklar bebekler. Sarı saçlı mavi gözlü olunca dünya ayağa kalkıyor. 3 1 Yanıtla

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