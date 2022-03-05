Ukrayna'da düşürülen uçağın pilotu halk tarafından yakalandı - Son Dakika
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Ukrayna'da düşürülen uçağın pilotu halk tarafından yakalandı

05.03.2022 15:09

Ukrayna'nın Çernihiv kentinde Ukrayna askerleri tarafından vurularak düşürülen uçaktan atlayan Rus pilot siviller tarafından yakalandı. Pilotun, Beşşar Esed ile fotoğrafının olduğu ve Suriye'yi bombalayan uçaklardan birini kullandığı öne sürüldü.

Ukrayna'nın Çernihiv kenti semalarında uçuş yaparak bazı noktaları bombalayan Rus savaş uçağı, Ukrayna askerleri tarafından yerden fırlatılan roketle düşürüldü.

Ukrayna'da düşürülen uçağın pilotu halk tarafından yakalandı

PARAŞÜTÜYLE BİR EVİN BAHÇESİNE İNDİ

Vurulan uçağın pilotu ise fırlatma sistemlerini kullanarak uçaktan atladı. Paraşütüyle inişe geçen pilot bir evin bahçesine iniş yaptı. Olay yerine toplanan halk, Rus pilotu kaçmaması için yakaladı.

Ukrayna'da düşürülen uçağın pilotu halk tarafından yakalandı

GÖZALTINA ALDILAR

Pilotun kaskındaki bilgiye göre Rusya'nın Krasnoyarsk kentindeki askeri birimlerden operasyonlara dahil olduğu anlaşıldı. Olay yerine gelen Ukrayna askerlerine teslim edilen Rus pilot gözaltına alındı.

Ukrayna'da düşürülen uçağın pilotu halk tarafından yakalandı

SURİYE'DE GÖREV YAPTIĞI İDDİA EDİLDİ

Öte yandan yakalanan pilotun, Beşşar Esed ile fotoğrafının olduğu ve Suriye'yi bombalayan uçaklardan birini kullandığı öne sürüldü.

Ukrayna'da düşürülen uçağın pilotu halk tarafından yakalandı
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Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya Ukrayna'da düşürülen uçağın pilotu halk tarafından yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna'da düşürülen uçağın pilotu halk tarafından yakalandı - Son Dakika
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