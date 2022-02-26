Ukrayna'da halk Rus tanklarını elleriyle durdurmaya çalıştı - Son Dakika

Rusya'nın Ukrayna'ya işgalinin 3. gününde Başkent Kiev'de gece boyunca patlama sesleri yükseldi. Vatandaşların bir kısmı metro istasyonlarına sığınırken bir kısmı ise sokağa inip Ukrayna ordusuyla birlikte Ruslara karşı mücadele etti. İki ülkenin müzakere masasına oturup anlaşması beklerken Kremlin'den yapılan açıklama soğuk duş etkisi yarattı. Kremlin, Ukrayna tarafının müzakereleri reddettiğini ve bu nedenle Putin'in orduya yeniden ilerleme talimatı verdiğini açıkladı.

HALK RUS TANKLARININ ÖNÜNE GEÇTİ

Başkent Kiev'in kuzeydoğusundaki Çernihiv Bölgesinde bulunan Bakhmach kasabasında halk yolda ilerleyen Rus tanklarının önüne geçerek çıplak elle tankları durdurmaya çalıştı. O anlar sosyal medyada paylaşıldı.