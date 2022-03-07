Kadın kılığına girip savaştan kaçmaya çalışan Ukraynalı, sınırda yakalandı - Son Dakika
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Kadın kılığına girip savaştan kaçmaya çalışan Ukraynalı, sınırda yakalandı

07.03.2022 11:25

Rusya'nın işgali altındaki Ukrayna'da kadın kılığına girerek sınırı geçmeye çalışan adamın girişimi başarısızlıkla sonuçlandı. Kadın kılığındaki kişinin görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Ukrayna'da sıkıyönetim nedeniyle 18-60 yaş arası erkeklerin ise ülke sınırları dışına çıkması yasaklanmıştı.

Rusya- Ukrayna savaşında 12. güne girildi. Ukrayna'da şehirler bombalandı, yüzlerce insan hayatını kaybetti. Vatandaşların büyük bir bölümü orduya katılıp işgale karşı mücadeleye katıldı. Kadın ve çocukların oluşturduğu bir kitle ise sınırlara akın edip ülkeden ayrılmaya çalıştı.

SINIRDA YAKALANDI

Uygulanan sıkıyönetim nedeniyle 18-60 yaş arası erkeklerin ise ülke sınırları dışına çıkması yasaklandı. Sosyal medyada paylaşılan ve Ukrayna basını tarafından da aktarılan görüntülere göre bir şahıs, sınırı ilginç bir yöntemle geçmeye çalıştı.

KADIN KIYAFETİ GİYMİŞ

Sınırdaki yetkililer, kadın kılığına bürünen kişiden şüphelendi. Polonya'ya geçmeye çalıştığı belirtilen şahsın girişimi, sıkı kontroller sayesinde başarısız oldu. Yüzünden endişeli olduğu anlaşılan söz konusu şahsın fotoğrafları, "İlginç bir mülteci sınırda yakalandı. Kahramanı tanıyın." notuyla paylaşıldı.

İşte o fotoğraflar:

Ukrayna'da kadın kılığına girip kaçmaya çalışan adam, sınırda yakalandı
Ukrayna'da kadın kılığına girip kaçmaya çalışan adam, sınırda yakalandı
Ukrayna'da kadın kılığına girip kaçmaya çalışan adam, sınırda yakalandı
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