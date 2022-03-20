Ukrayna'da ölen askerler Belarus üzerinden Rusya'ya gönderilemeye başlandı - Son Dakika
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Ukrayna'da ölen askerler Belarus üzerinden Rusya'ya gönderilemeye başlandı

20.03.2022 08:31
Ukrayna'da ölen askerler Belarus üzerinden Rusya'ya gönderilemeye başlandı

Rusya'nın Ukrayna saldırıları sırasında ölen ve yaralanan Rus askerlerinin Belarus'un Gomel kentine sevk edildiği öğrenildi. Ölen askerlerin buradan Rusya'ya gönderildiği belirtilirken konu ile ilgili açıklama yapan Ukrayna İçişleri Bakanlığı görüntüler hakkında "Gomel'de yaralı işgalcileri taşıyan araçlar" ifadelerine yer verdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırılar sırasında birçok Rus askeri hayatını kaybederken birçoğu da yaralandı. Rusya tarafından ölü ve yaralı Rus askerlerinin sayısına dair net açıklama gelmezken, Ukrayna tarafı ise 13 binden fazla Rus askerinin öldüğünü iddia etti. Öte yandan Belarus'un Gomel kentindeki hastanelere birçok Rus askerin cesedinin taşındığı yaralı askerlerin de bu kentteki hastanelerde tedavi altına alındığı iddia edildi. Belarus'taki muhalif basında yer alan haberlerde, şuana kadar 2 bin 500'e yakın Rus askerinin cesetlerinin Gomel'e taşındığı aktarılırken, yaralı askerlerin de sürekli olarak kente taşındığı ve burada tedavilerine devam edildiği ifade edildi.

"YARALI İŞGALCİLERİ TAŞIYAN ARAÇLAR"

Belarus'tan gelen bu bilgilerin yanı sıra sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, Rus ordusuna ait üzerinde Rusya'nın Ukrayna operasyonlarında kullandığı "Z" harfinin bulunduğu askeri nakil araçlarının Gomel kent merkezine konvoylar halinde ilerlediği dikkat çekti. Bu araçların çok sayıda yaralı ve ölü Rus askeri taşıdığı iddia edilirken, Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Gerashchenko'da sosyal medya hesabı üzerinden bu görüntüyü paylaşarak araçlara ilişkin, "Gomel'de yaralı işgalcileri taşıyan araçlar" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Dünya Ukrayna'da ölen askerler Belarus üzerinden Rusya'ya gönderilemeye başlandı - Son Dakika


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