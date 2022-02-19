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Ukrayna'da Putin'i destekleyen milletvekili, canlı yayında tokatı yedi - Son Dakika

Ukrayna'da Putin'i destekleyen milletvekili, canlı yayında tokatı yedi

19.02.2022 11:01
Ukrayna'da Putin'i destekleyen milletvekili, canlı yayında tokatı yedi

Ukrayna ve Rusya'nın savaşın eşiğine gelmesi, dünyanın bir numaralı gündemi oldu. Ukrayna'da yayınlanan bir televizyon programına katılan Rus yanlısı Ukraynalı milletvekili Nestor Shufrych, Putin'i savununda stüdyo karıştı. Gazeteci Yuriy Butusov, vekile tokat attı.

Rusya ile Ukrayna arasında uzun süredir var olan gerginlik, bu hafta tavan yaptı. İki ülke savaşın eşiğine geldi, sınırlarına askeri yığınak yaptı.

İşgal ve savaş iddialarına yönelik her taraftan bir açıklama yapılırken, söz konusu gündem bir televizyon programında ele alındı. Canlı yayınlanan tartışma programına Ukraynalı gazeteci Yuriy Butusov ile Ukraynalı Rus yanlısı kongre üyesi Nestor Shufrych arasında tartışma damga vurdu.

TOKAT ATIP DÖVDÜ

Gazeteci Butusov, milletvekiline Rus tarihini tanıttığı ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i desteklediği gerekçesiyle bir anda tokat attı. Gazeteci, tokat attığı milletvekilini daha yere yatırarak dövdü. Stüdyo karışırken, programdaki diğer insanlar ikiliyi ayırmaya çalıştı.

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Son Dakika Dünya Ukrayna'da Putin'i destekleyen milletvekili, canlı yayında tokatı yedi - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Ukrayna'da Putin'i destekleyen milletvekili, canlı yayında tokatı yedi - Son Dakika
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