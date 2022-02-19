Son dakika! Ukrayna'da Rusya yanlısı ayrılıkçılar bir askeri öldürdü

Tüm dünyanın gözü, Rusya ve Ukrayna arasında devam eden kriz nedeniyle bölgeye çevrilmiş durumda. Her an bir savaşın başlayacağı dillendirilirken dün akşam Rus yanlısı güçlerin elindeki Donetsk'te bir patlama meydana geldi. Patlamada kimse zarar görmezken, sivillerin tahliye edildiği bölgede Donetsk lideri Denis Puşilin, genel seferberlik ilan ettiğini duyurdu.

RUS YANLILARI SEFERBERLİK İLAN ETTİ

Donetsk'in ayrılıkçı lideri Denis Puşilin, bugün de bölgede genel seferberlik ilan etti. Puşilin, gözlemcilerin doğu Ukrayna'daki çatışmalarda büyük bir artış olduğu konusunda uyarmalarının ardından yaptığı bir video açıklamasında, "Yedeklerde bulunan yurttaşlarımı askerlik ofislerine gelmeye çağırıyorum. Bugün genel seferberlik hakkında bir kararname imzaladım." ifadelerini kullandı.

BİR UKRAYNA ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Tansiyonun giderek arttığı, savaşın an meselesi olduğu Ukrayna'dan ilk ölüm haberi geldi. Reuters'a göre Ukrayna ordusu, ülkenin doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu bir Ukrayna askerinin öldüğünü duyurdu.

Ayrıntılar geliyor...