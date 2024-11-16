Ukrayna'da savaş tüm şiddetiyle devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Ukrayna'da savaş tüm şiddetiyle devam ediyor

Geniş Video İzle

Dünya gözünü Orta Doğu'ya çevirmişken dün gece savaşın tüm şiddetiyle sürdüğü Ukrayna'dan da korkunç görüntüler geldi. Ukrayna uçaksavarlarının filmleri aratmayan Rus Geran-2 sürü saldırısını önleme anları gündem oldu.

16.11.2024 07:47  Güncelleme: 07:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, 24 Şubat 2022 tarihinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da "özel bir askerî operasyon" ilan etmesiyle başladı. Savaşın başlamasından bu yana Ukrayna'da Rusya için savaşan 70 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Dünya tüm gözünü İsrail'in Filistin ve Lübnan'a saldırılarına çevirmişken Ukrayna'da da savaş tüm şiddetiyle devam ediyor.

FİLM SAHNESİ DEĞİL

Özellike Odessa'da konuşlu Ukrayna uçaksavarlarının Rus Geran-2 sürü saldırısına karşı dün gece filmleri aratmayan önleme anları savaşın şiddetini gözler önüne serdi. Söz konusu o anlar sosyal medyada gündem oldu.

Ukrayna\'da savaş tüm şiddetiyle devam ediyor

Orta Doğu, Güvenlik, Ukrayna, 3-sayfa, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ukrayna'da savaş tüm şiddetiyle devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Mehmet Yılmaz:
    en kötü barış en iyi savaştan iyidir hemen barış olsun lanet olsun savaşlara 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

07:24 Jake Paul-Mike Tyson maçına dakikalar kala Netflix’e erişim sorunu yaşanıyor Jake Paul-Mike Tyson maçına dakikalar kala Netflix'e erişim sorunu yaşanıyor
07:04 Meteoroloji’den 8 ile sarı kodlu uyarı Meteoroloji'den 8 ile sarı kodlu uyarı
06:04 Herkes Mike Tyson’ın ceketindeki detayı konuşuyor Herkes Mike Tyson'ın ceketindeki detayı konuşuyor
03:23 Elektrik faturalarında yeni dönem 1 Ocak’ta başlıyor Elektrik faturalarında yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor
22:42 İki genç kızın silahla vurularak öldüğü olayda sır perdesi aralandı İki genç kızın silahla vurularak öldüğü olayda sır perdesi aralandı
10:20 Rusya, Rus gemisine yapılan saldırıda 34 askerin öldüğünü doğruladı Rusya, Rus gemisine yapılan saldırıda 34 askerin öldüğünü doğruladı
10:04 Viral olan berber videosunun aslı bambaşka çıktı Viral olan berber videosunun aslı bambaşka çıktı
10:02 Erden Timur’dan dikkat çeken Osimhen sözleri Erden Timur'dan dikkat çeken Osimhen sözleri
09:40 Asgari ücret zammı için masaya 4 farklı rakam geliyor Fark 4 bin 508 TL seviyesinde Asgari ücret zammı için masaya 4 farklı rakam geliyor! Fark 4 bin 508 TL seviyesinde
09:38 Prens William, ’Filistin’e Özgürlük’ sloganlarıyla protesto edildi Prens William, 'Filistin'e Özgürlük' sloganlarıyla protesto edildi
09:29 Öfkeli oğlunu bastonla döverek sakinleştirmeye çalıştı Öfkeli oğlunu bastonla döverek sakinleştirmeye çalıştı
09:21 Ehliyette son tarih yaklaşıyor Ceza almamak için acele edin Ehliyette son tarih yaklaşıyor! Ceza almamak için acele edin
09:04 Ahmet Özer’e teşekkür mektubu gönderdiği ortaya çıkan Soylu: Özür dileriz Ahmet Özer'e teşekkür mektubu gönderdiği ortaya çıkan Soylu: Özür dileriz
09:04 Atatürk’e saygısızlık yapmıştı, fotoğrafının önünde ters kelepçeli görüntülendi Atatürk'e saygısızlık yapmıştı, fotoğrafının önünde ters kelepçeli görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2024 08:08:10. #1.11#
SON DAKİKA: Ukrayna'da savaş tüm şiddetiyle devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.