Ukrayna'da savaşan Brezilyalı modelin acı sonu! Ruslar tarafından öldürüldü

Rus işgaline karşı savaşmak için Ukrayna'ya giden Brezilyalı üç gönüllünün ise cephe hattında öldüğü bildiriliyor. Eski bir manken ve oyuncu olan Thalita do Valle, Harkov yakınlarında Ruslara karşı savaşırken hayatını kaybetti. Bir diğer Brezilyalı eski asker Douglas Burigo da kadın gönüllü Valle'yi kurtarmaya çalışırken yaşamını yitirdi.

Brezilya medyası, iki gönüllünün saldırı sırasında bir sığınakta gizlendiğini, keskin nişancı Thalita do Valle'nin içeride çıkan yangın sonucu dumandan boğulduğunu yazdı. Brezilyalı gönüllülerin saklandığı sığınağa Rus füzelerinin isabet ettiği belirtiliyor.

DEAŞ İLE SAVAŞMIŞTI

Birkaç hafta önce Ukrayna ordusuna katılan 39 yaşındaki Thalito do Valle, daha önce Irak'ta terör örgütü DEAŞ'a karşı verilen savaşa katılmıştı. Gençlik yıllarında modellik ve oyunculuk yapan kadın, daha sonra hayvan hakları aktivisti olarak tanınmıştı. Üçüncü Brezilyalı Andre Hack Bahi, Haziran ayı başlarında Rus saldırılarında öldürülmüştü.