Ukrayna'da sivil halk zor günlerden geçiyor! Okula giden çocukların kıyafetlerine kan grubu etiketi yapıştırılıyor - Son Dakika

Ukrayna vatandaşları olası Rus işgaline hazırlanırken bir yandan da normal hayatlarına devam etmeye çalışıyor. Ukrayna basınına yansıyan son bilgilere göre yerel halk okula giden çocukların kıyafetlerine kan grubunu gösteren etiketler yapıştırırken okullarda sık sık işgal tatbikatı yapıldığı öğrenildi.

SİVİL VATANDAŞLAR SİLAH EĞİTİMİ ALIYOR

Ukrayna Ordusu olası Rus işgaline karşı yaptığı hazırlıklara sivil halktan gelen destekler gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Ukrayna'da 18 yaşından büyük her vatandaş orduya katılabilirken, Ukrayna Ordusu gönüllü askerlere silah söküp takma, mermi sürme ve nişan alma eğitimi veriyor.

ÇOCUKLARIN KIYAFETLERİNE KAN GRUBU ETİKETİ YAPIŞTIRILMAYA BAŞLANDI

Ukrayna'nın önde gelen gazetecilerinden olan Olga Tokariuk'un yaptığı açıklamaya göre Ukraynalı anne babalar çocuklarını okula gönderirken kıyafetlerine kan gruplarını gösteren çıkartmalar ekliyor. Okullar ise sık sık öğrencilere tatbikatlar düzenleyerek olası işgal durumuna hazırlıyor.

RUSYA DONETSK VE LUHANKS'I TANIMIŞTI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 21 Şubat 2022 tarihinde yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında Donetsk ve Lukansk'ı ayrı birer cumhuriyet olarak tanıdığını tüm dünyaya duyurmuştu. Bu iki bölgenin bağımsızlığının Rusya'nın toprak bütünlüğü için kritik rol oynadığının altını çizen Başkan Putin konuşmasında şu ifadelere yer vermişti; "Geçmişte olanlar değiştirilemez ama en azından bunların üstüne konuşabiliriz. Bunu dürüst, açık bir şekilde yapabiliriz herhangi bir siyasi amaç gütmeksizin.

UKRAYNA'NIN MİMARI LENİN'DİR

"Hiçbir koşulda biz bir devlet oluşturmanın temelini bu şekilde kuramayız. Kimseyi suçlamıyorum. Geçmişte iç savaş sonrası yaşananlar yaşandı. Devlet bu şekilde oluşturuldu, tarihi bir olguydu, Ukrayna tam da bu şekilde oluşturuldu. Bolşeviklerin politikası olarak Ukrayna oluşturuldu. Şimdi Ukrayna'nın mimarı Lenin'dir. Belgeler de bunu söylüyor. Arşiv bunu söylüyor. Lenin'in Donbass bölgesine ilişkin görüşü de bu şekilde"