Dünya

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Bir saniye bile düşünmeden kararını verdi

Sur canisi bilgisayarında tek bir video bırakıp ne var ne yok silmiş

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de askeri yetkililer, son günlerde tartışmalı asker toplama baskınları düzenledi. Özellikle bir rock konserinin çıkışında yaşanan olaylar, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Görüntülerde, konseri izleyenlerin bazılarının polis tarafından zorla alıkonulduğu ve askerlik bürosuna götürüldüğü görülüyor. Bir kişinin "Benden uzak durun!" diye bağırarak direndiği, çevredeki kadınların ise "Ayıp!" diye tepki gösterdiği duyuluyor.

Ukrayna'nın sıkıyönetim yasalarına göre, 25-60 yaş arası erkekler askere alınabilir ve 18-60 yaş arası erkeklerin ülkeden çıkışı yasak. Nisan ayında askerlik yaşı 27'den 25'e indirildi.

Bu baskınlar, Ukrayna'nın ciddi asker sıkıntısı çektiğini gösteriyor. Bazı erkeklerin seferberlikten kaçmak için hayatlarını riske atarak ülkeden kaçmaya çalıştığı bildiriliyor. Sınır Muhafaza Servisi, en az 30 kişinin kaçmaya çalışırken öldüğünü açıkladı.

Olaylar, savaşın Ukrayna toplumu üzerindeki derin etkisini gözler önüne seriyor. Bir güvenlik uzmanı, seferberliğin artık "tek yönlü bilet" olarak algılandığını, hizmetin tek sona erme yolunun ölüm veya sakatlanma olduğu düşüncesinin yaygınlaştığını belirtiyor.

Bu durum, sadece Ukrayna'yı değil, diğer ülkeleri de etkiliyor. Örneğin, İngiltere'de yapılan bir ankette, gençlerin önemli bir kısmının olası bir savaş durumunda askere gitmeyi reddedeceği ortaya çıktı.

Yaşanan olaylar, savaşın insan hakları ve bireysel özgürlükler üzerindeki etkisini tartışmaya açıyor ve uluslararası toplumun dikkatini çekiyor.