Ukrayna'daki tren garı saldırısında bilanço artıyor! 4'ü çocuk 39 ölü var, doktorlar yaralılara yetişemiyor - Son Dakika

Rusya- Ukrayna savaşında 44. güne girilirken Ukrayna'nın doğusunda bulunan Donetsk bölgesine bağlı Kramatorsk şehrinin tren istasyonuna Rus ordusu tarafından roketli saldırı düzenlendi.
Ukrayna Güvenlik Servisi Temsilcisi Artem Dekhtyarenko, füze saldırısında tahliye bek
leyen 4'ü çocuk 39 sivilin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Dekhtyarenko, Facebook hesabından "Rasistler Kramatorsk'taki tren istasyonuna ateş açtı. 4'ü çocuk 39 sivil öldü." bilgisini paylaşarak, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.
Kramatorsk Belediye Başkanı Aleksandr Gonçarenko, saldırıda yaralananların çoğunun durumunun ağır olduğunu, bazılarının kol ve bacaklarını kaybettiğini açıkladı.
Gonçarenko, hastanelerin yaralıları tedavi için yetişemediğini, yaklaşık 40 doktorun yaralıları ameliyat ettiğini aktararak, saldırı anında istasyonda yaklaşık 4 bin sivilin bulunduğunu söyledi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde Kramatorsk tren garına düzenlenen füze saldırısının Ukrayna Silahlı Kuvvetlerince yapıldığını öne sürdü. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, parçaları Kramatorsk tren garı civarına düşen Toçka-U füzesinin sadece Ukrayna Silahı Kuvvetlerince kullanıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Güncellenen verilere göre, Kramatorsk tren garına yapılan saldırı, şehrin 45 kilometre güneybatısında Dobropolye yerleşim birimi civarından Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin füze birliğince gerçekleştirildi." ifadesi kullanıldı.
Rusya'yı suçlamak için sosyal medya hesaplarında yayılan fotoğrafların şubat ayında Müttefik Kararlılığı-2022 Rusya-Belarus ortak askeri tatbikatına ait olduğu belirtilen açıklamada, söz konusu görüntülerdekilerin Rus füzeleri olmadığı kaydedildi.
Patlama sonrası füze enkazını inceleyen ekipler füzenin üzerinde Rusça "Çocuklarımız için" yazdığını saptadı. Yazının Rus ordusu tarafından mı yoksa patlama sonrası bölgede bulunan şahıslar tarafından mı yazıldığı henüz netlik kazanmadı.Ukrayna'da tren istasyonuna düzenlenen saldırıda kan donduran detay! Füzenin üzerine "çocuklar için" yazıldığı iddia edildi
Kaynak: AA
Son Dakika › Dünya › Ukrayna'daki tren garı saldırısında bilanço artıyor! 4'ü çocuk 39 ölü var, doktorlar yaralılara yetişemiyor - Son Dakika