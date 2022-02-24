Ukrayna'daki Türk vatandaşı, sığınağa indikleri anı böyle kaydetti: Vaziyet kötü, sonumuz hayrolsun - Son Dakika

Rusya'nın bu sabah Ukrayna'ya başlattığı operasyonun ardından, başkent Kiev'de ve tüm Ukrayna'da büyük bir panik yaşandı. Dünya liderleri peş peşe tepki açıklamaları yayınlarken Putin ise kararından geri adım atmayacağını bildirdi.

HALK PANİK İÇİNDE

Ukrayna'da yaşanan patlamalar sonucunda birçok insanın hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin de yaralandığı öğrenildi. Halkın bir kısmı şehirleri terk etmeye çalışsa da hala bölgede kalan bir çok sivil insan bulunuyor. Bölgeden gelen görüntülerde göre, benzin istasyonlarında, bakkallarda, su satıcılarında ve banka ATM'lerinde uzun kuyruklar oluştu.

VATANDAŞLAR SIĞINAKLARA İNDİ

Dışişleri Bakanlığı Ukrayna'daki Türk vatandaşlarına gerekli desteğin verileceğini açıklarken, bölgede yaşayan Türklerden de haberler gelmeye başladı. Siren seslerinin ardından, sığınaklara sığınmaya başlayan insanların görüntüleri sosyal medyadan paylaşıldı.

"VAZİYET KÖTÜ"

Ukrayna'nın Odessa kentinde yaşayan Sinan Bayraklı isimli bir Türk vatandaşının sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı görüntüler ise dikkat çekti. Bayraklı paylaştığı bir videoda yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sabahleyin Putin'in açıklamasından sonra Odesa'da ilk patlamalar duyuldu. Çocuklar tabi panik halinde onları yanda bir sığınak var oraya emniyete aldım. Türk komşumuz da var onunla beraber buradan bir çıkış planı yapmaya çalışıyoruz. Odessa'ya amfibi harekat olduğu söyleniyor. Şu an sokağa çıkıp da herhangi bir yere gitmeye çalışmıyoruz. Buranın güvenli olacağını düşünmüyorum. Durum vaziyet kötü."

"ALLAH SONUMUZU HAYIR ETSİN"

Sinan Bayraklı paylaştığı bir diğer videoda ise komşuları ile birlikte sığınaklara indikleri anları yayınlayarak "Komşularla hepimiz sığınaklara iniyoruz. Allah sonumuzu hayır etsin bakalım." dedi.