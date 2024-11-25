Rusya, Ukrayna mevzilerine gece boyunca saldırılar düzenlendi.
Ülkenin güneyindeki Mikolayiv bölgesine gerçekleştirilen saldırılarda enerji altyapısını hedef alan Rus güçleri, Zaporijya bölgesinde de sanayi tesislerine saldırdı.
Bölge ve şehir yetkilileri saldırı sonrasında herhangi bir can kaybı ya da önemli bir hasar meydana gelmediğini bildirdi.
Moskova'nın saldırılarına Kiev'den ATACMS ile karşılık geldi.Ukrayna güçleri, Kursk bölgesindeki Rus mevzilerini ABD'nin kullanım iznini verdiği ATACMS'ın misket bombası versiyonu ile vurdu.
Öte yandan, saldırının görüntüleri bir Rus asker tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Son Dakika › Dünya › Ukrayna'dan misket bombalı saldırı - Son Dakika
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