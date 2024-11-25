Ukrayna\'dan misket bombalı saldırı

Dünya

Bir şehir kabusu yaşıyor! 787 kişi kurtarıldı, 5 çobandan biri hayatını kaybetti

Rusya, Ukrayna mevzilerine gece boyunca saldırılar düzenlendi.

Ülkenin güneyindeki Mikolayiv bölgesine gerçekleştirilen saldırılarda enerji altyapısını hedef alan Rus güçleri, Zaporijya bölgesinde de sanayi tesislerine saldırdı.

Bölge ve şehir yetkilileri saldırı sonrasında herhangi bir can kaybı ya da önemli bir hasar meydana gelmediğini bildirdi.

UKRAYNA ATACMS İLE KARŞILIK VERDİ

Moskova'nın saldırılarına Kiev'den ATACMS ile karşılık geldi.Ukrayna güçleri, Kursk bölgesindeki Rus mevzilerini ABD'nin kullanım iznini verdiği ATACMS'ın misket bombası versiyonu ile vurdu.

KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan, saldırının görüntüleri bir Rus asker tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.