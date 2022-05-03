Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den Arnavutluk'a "Rus turistlere kısıtlama getir" çağrısı - Son Dakika
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den Arnavutluk'a "Rus turistlere kısıtlama getir" çağrısı

03.05.2022 22:14

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Arnavutluk Meclisi'ne hitaben yaptığı konuşmada Arnavutluk'un Rus gemileri için limanlarını kapaması çağrısında bulundu. Zelenski ayrıca Rus turistlerin de ülkeye gelmesini kısıtlanmasını istedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Arnavutluk Meclisi genel kurulunda yapılan özel oturuma video konferans yoluyla katıldı.Konuşmasında Ramazan Bayramı dolayısıyla tebriklerini ileten Zelenski, 24 Şubat'tan bu yana tüm Ukrayna toplumunun tek bir sakin ve huzurlu gün yaşamadığını dile getirdi.

"ZOR ZAMANDA UKRAYNA HALKINA DESTEK OLDUNUZ"

Rusya'nın her günü ölümcül bir tehlikeye çevirdiğini, Rus ordusunun köy ve şehirlerden top, uçak ve füzeleri esirgemediğini kaydeden Zelenski, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Siz şüphesiz ki özgürlük ve gerçeğin tarafındasınız. Ukrayna için somut adımlar, Rusya'ya karşı yaptırımların desteklenmesine yardım, halkımıza, özellikle çocuklarımıza gösterdiğiniz özen için teşekkürler. Bizim için zor zamanda Ukrayna halkına, Ukrayna çocuklarına karşı yaptığınız duruş, dünya çapında hümanizmin sembolüne dönüşen Arnavut Azize Teresa'yı hatırlamamı sağlıyor."

RUS GEMİLERİNE VE RUS TURİSTLERE KISITLAMA ÇAĞRISI

Rusya'nın savaş boyunca ibadet yerlerini yıkarak ramazan ayının kutsallığını göz ardı ettiğini söyleyen Zelenski, "İnanıyorum ki, tüm Avrupalılarla bu şekilde birlikte çalışarak, günlük iyi çabalarımızla Rusya'nın gerçekleştirdiği bu savaşı durdurabileceğiz. Gelecekte Avrupa'yı böyle bir tehdidin tekrarlanmasından da koruyabileceğiz." diye konuştu. Zelenski, Arnavutluk'a Rus gemileri için limanlarını kapaması ve Rus turistlerin ülkeye gelmesini kısıtlaması çağrısında bulundu.

"ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYLE YANINIZDA YER ALDIK"

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama da oturumda yaptığı konuşmada, Arnavutluk'un gerek NATO, gerekse de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyindeki sesiyle Ukrayna için değerli olabileceğini vurguladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'ye hitabında Rama, "Ukrayna'ya yönelik saldırganlığın ilk saatinden itibaren, sadece biz değil, tüm Arnavutluk, her yerde yaşayan tüm Arnavutlar, diğer Arnavut devleti Kosova da dahil olmak üzere tüm milletimiz, kalbiyle, aklıyla ve elimizden gelen her şeyle sizin yanınızda yer aldık." ifadelerini kullandı.

Arnavutluk daha önce Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını kınamış, Ukrayna halkıyla dayanışmasını ifade etmişti. Aynı şekilde Rusya'ya yaptırımlar uygulama konusunda Avrupa Birliği (AB) ile aynı safta yer almıştı.

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Son Dakika Dünya Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den Arnavutluk'a 'Rus turistlere kısıtlama getir' çağrısı - Son Dakika


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