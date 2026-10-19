Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha, Putin'i savaş suçlusu olarak niteledi - Son Dakika
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha, Putin'i savaş suçlusu olarak niteledi

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Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha, Putin\'i savaş suçlusu olarak niteledi
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha, Putin'in Trump ve Şi ile masada yeri olmadığını belirterek onu 'savaş suçlusu' olarak niteledi. Sybiha, Putin'in o masaya ancak ateşkes teklifini kabul etmek gibi barışa yönelik ciddi bir adım atması halinde oturabileceğini söyledi.

UKRAYNA Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile aynı masada yeri olmadığını belirterek, "Putin küresel bir lider değil, bir savaş suçlusudur" dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna, ABD ve Rusya liderleri arasında üçlü bir görüşmenin savaşın daha erken bitmesine yardımcı olabileceğini, ancak Rusya, Çin ve ABD liderleri arasındaki bir üçlü zirvenin tam tersi etki yaratarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i savaşı sürdürmeye teşvik edeceğini kaydetti.

Putin'in böylesi bir zirveye davet edilmesinin kendisini yüceltme arzusunu besleyeceğini ifade eden Sybiha, "Ona hak etmediği bir itibar kazandırır. O küresel bir lider değildir, bir savaş suçlusudur. Rusya da küresel bir güç değildir, küresel bir sorundur" değerlendirmesinde bulundu.

'RUS EKONOMİSİ KÜÇÜLMEYE DEVAM EDİYOR'

Rusya'nın ekonomik ve askeri tablosuna dikkat çeken Sybiha, "Rus ekonomisi ABD ekonomisinden en az 13 kat, Çin ekonomisinden ise 8 kat daha küçüktür ve Rusların yaşam standartlarıyla birlikte hızla küçülmeye devam etmektedir. Rusya, kazanamayacağı ve bitirmeyi reddettiği başarısız bir savaşta 1,6 milyon askerini kaybetmiştir. Ağır yaptırımlar altında teknolojisi, sanayisi ve iş dünyası durgunlaşmaya devam etmektedir. Pratik veya ahlaki herhangi bir ölçüte göre Putin'in, Başkan Trump ve Şi ile aynı masada yeri yoktur" ifadelerini kullandı.

Putin'in o masada yer alabilmesinin tek yolunun barışa yönelik ciddi bir adım atması olduğunu belirten Sybiha, açıklamasını şöyle tamamladı:

"O koltuğu kazanmasını sağlayabilecek tek şey, böyle bir görüşmeden önce ateşkes teklifini kabul etmek gibi barışa yönelik ciddi bir adım olabilir. Bunun yerine tam tersini görüyoruz: Sivillere yönelik tırmandırılan terör. Bu terörü sürdürdüğü sürece hiçbir masada ona yer olmamalıdır."

Kaynak: DHA
Vladimir PutinDonald TrumpDmitro KulebPolitikaDünyaSon Dakika

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